Apple en AAA werken samen om via satelliet aangedreven pechhulp naar iPhones te brengen

Apple heeft een nieuwe samenwerking met AAA aangekondigd om via satelliet aangedreven wegenwachtdiensten naar de iPhone 15 en iPhone 14 te brengen. Deze functie breidt de bestaande Emergency SOS via satelliet uit, die werd geïntroduceerd met de iPhone 14. Met deze nieuwe dienst kunnen iPhone-gebruikers krijgen nu hulp bij autopech, zoals een lekke band of zonder benzine, terwijl ze buiten bereik van hun mobiele telefoon zijn.

Bij het activeren van een nieuwe iPhone 14 of iPhone 15 krijgen gebruikers twee jaar gratis toegang tot Emergency SOS en Pechhulp. De diensten die via deze functie worden aangeboden, vallen onder de AAA-lidmaatschapsvoorwaarden voor AAA-leden, of zijn beschikbaar op basis van pay-per-use voor niet-leden.

Om toegang te krijgen tot de Roadside Assistance-service kunnen gebruikers eenvoudigweg een sms-bericht sturen naar AAA voor hulp in noodsituaties, zoals buitengesloten raken of zonder brandstof komen te zitten. Deze functie maakt gebruik van Apple's Emergency Text via satelliet-optie wanneer er geen mobiele of Wi-Fi-dekking beschikbaar is.

Wanneer een gebruiker contact opneemt met AAA voor hulp, verschijnt er een korte vragenlijst op het scherm om essentiële details te verzamelen. Deze gegevens kunnen vervolgens via satelliet naar AAA worden verzonden, die een direct bericht naar de gebruiker stuurt en hulp naar zijn locatie stuurt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze satellietfunctie een duidelijke zichtlijn naar de lucht vereist, dus deze werkt mogelijk niet in zwaar beboste gebieden of op andere locaties met belemmerd zicht.

Hoewel Apple de kosten voor Emergency SOS na de eerste twee jaar nog niet heeft bekendgemaakt, is het een welkome aanvulling voor iPhone-gebruikers die mogelijk hulp nodig hebben in afgelegen gebieden of in situaties waar traditionele communicatiemethoden niet beschikbaar zijn.

Bronnen: Apple, AAA