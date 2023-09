By

Apple maakt zich op om de langverwachte iPhone 15 te onthullen tijdens de jaarlijkse productshowcase. De technologiegigant heeft een milde daling van de omzet ervaren, met drie opeenvolgende kwartalen van dalende cijfers, wat een nieuwe mogelijke neergang in het huidige kwartaal aangeeft. Dit heeft geresulteerd in een daling van de aandelenkoers van Apple en een stopzetting van de groei van de marktwaarde.

Net als bij eerdere versies wordt niet verwacht dat de iPhone 15 baanbrekende technologische ontwikkelingen zal bevatten. In plaats daarvan zal het waarschijnlijk stapsgewijze verbeteringen bieden aan de chips, batterij en camera's. Een opmerkelijke verandering is echter de adoptie van de USB-C-kabelstandaard, die Apple waarschijnlijk zal introduceren voor opladen.

Deze verschuiving naar USB-C wordt voornamelijk gedreven door een mandaat van Europese toezichthouders waarin wordt opgeroepen tot het uitfaseren van Lightning-poortkabels tegen 2024. Er wordt gespeculeerd of Apple deze verandering wereldwijd zal doorvoeren of zal beperken tot de Europese markt. Gelukkig bezitten veel consumenten al USB-C-kabels vanwege het brede gebruik ervan op verschillende apparaten, waardoor de overstap relatief gemakkelijk wordt. USB-C-kabels bieden ook snellere laadsnelheden en gegevensoverdracht in vergelijking met Lightning-kabels, wat als positief voor consumenten kan worden gezien.

Bovendien kunnen de iPhone 15-modellen een nieuw ontwerp krijgen, met een vormveranderende uitsparing op het scherm die bekend staat als het ‘Dynamic Island’. Dit ontwerpelement werd voor het eerst geïntroduceerd bij de Pro- en Pro Max-apparaten van vorig jaar. Er gaan ook geruchten dat de Pro- en Pro Max-versies een telelens in periscoopstijl met 6x optische zoom bevatten, wat een verbeterde camera-ervaring biedt voor fotografie over lange afstanden.

Met deze upgrades voorspellen analisten een potentiële prijsstijging van de Pro- en Pro Max-modellen. Dit komt in een tijd waarin de post-pandemische inflatie nu al een impact heeft op de huishoudbudgetten, waardoor de bereidheid van de consument om voor premium apparaten te betalen op de proef wordt gesteld.

Naast de nieuwe iPhones wordt verwacht dat Apple ook zijn nieuwste smartwatches en het aankomende iOS 17-besturingssysteem zal onthullen. iOS 17 introduceert functies zoals realtime transcripties van onbeantwoorde oproepen, waardoor gebruikers kunnen beslissen of ze de oproep willen beantwoorden voordat de voicemail wordt opgenomen.

Over het geheel genomen wordt er lang uitgekeken naar de iPhone 15-release van Apple, ook al zijn er geen grote technologische ontwikkelingen. De verwachting is dat de adoptie van USB-C-kabels, cameraverbeteringen en software-updates consumenten zal verleiden en de verkoop zal stimuleren.

Bronnen:

– Bronartikel: [Voeg bronnaam en URL toe]

– USB-C-definitie: [Voeg bronnaam en definitie toe]

– Lightning-poortdefinitie: [Voeg bronnaam en definitie toe]