Apple overweegt een prijsstijging voor iPhone 15 Pro Max: rapport

Volgens een recent rapport van TrendForce overweegt Apple de prijs van de iPhone 15 Pro Max met maximaal $ 100 te verhogen. De verwachting is echter dat de basisopslagmogelijkheid voor de iPhone 15 Pro Max op 128 GB blijft. Dit betekent dat als je van plan bent de iPhone 15 Pro Max aan te schaffen, je mogelijk $ 1,199 moet betalen voor 128 GB opslagruimte.

Interessant genoeg suggereert het rapport ook dat de prijs van de iPhone 15 Pro niet zal stijgen en verkocht zal blijven voor $ 999, dezelfde prijs als de iPhone 14 Pro van vorig jaar. Dit is in tegenspraak met eerdere geruchten dat beide Pro-modellen een prijsstijging zouden ondergaan. Verder vermeldt het rapport dat de duurdere varianten van de iPhone 15 Pro en Pro Max tot 1TB opslagruimte zullen bieden.

Hoewel we de juistheid van deze beweringen niet kunnen bevestigen totdat Apple de iPhone 15-serie officieel lanceert, is het vermeldenswaard dat de prijsstijging voor de iPhone 15 Pro Max gerechtvaardigd zou kunnen zijn als deze inderdaad wordt geleverd met een titanium chassis en een periscooplens, zoals geruchten zeggen. . De iPhone 15-serie zal naar verwachting worden geleverd met aanzienlijke hardware- en software-upgrades, waaronder de A17 Bionic-chipset, iOS 17-functies, snel opladen via USB-C, Thunderbolt 4-ondersteuning en meer.

Als je meer wilt weten, blijf dan op de hoogte van Beeboms live verslaggeving van het lanceringsevenement op 12 september. In de tussentijd kunt u ons speciale artikel over de iPhone 15-verwachtingen lezen en uw mening geven over de komende modellen.

