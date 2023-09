Apple onthult spannende upgrades en potentiële prijsstijgingen voor iPhone 15 Pro en Pro Max

Apple staat op het punt zijn nieuwste productreeks te onthullen tijdens het komende “Wonderlust”-evenement, met de langverwachte iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Naast deze nieuwe smartphones kunnen consumenten de Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, de nieuwe AirPods Pro en meer verwachten. Het zijn echter de veranderingen die Apple in petto heeft voor de nieuwe iPhone-modellen die ieders aandacht hebben getrokken, vooral de potentiële prijsstijging.

Een van de belangrijkste redenen voor de prijsstijging van de iPhone 15 Pro en Pro Max is de introductie van spannende upgrades. Apple heeft ambitieuze plannen voor de iPhone 15-serie, waaronder onder meer de overstap van Lightning naar USB-C, ondersteuning voor Qi 2 draadloos opladen, een programmeerbare mute-knop met een Action-knopfunctie op de Pro-modellen.

Een recent rapport van Digitimes suggereert dat de iPhone 15 Pro-serie mogelijk ook een aanzienlijke prijsstijging te zien krijgt als gevolg van twee grote upgrades. Ten eerste overweegt Apple een verschuiving van roestvrijstalen naar titanium chassis, wat de productiekosten zou kunnen verhogen. Ten tweede zou het Pro Max-model exclusief kunnen worden voorzien van een periscooplens-upgrade, waardoor 5-6x optische zoom mogelijk is, waarbij sommige bronnen speculeren op zelfs 10x optische zoommogelijkheden.

Qua prijs zouden de iPhone 15 Pro en Pro Max de duurste iPhone-modellen tot nu toe kunnen worden. De toevoeging van de nieuwe optische zoomcamera zou de prijs van de Pro Max mogelijk met $ 200 kunnen verhogen. Volgens Forbes is de verwachte prijsverdeling voor de iPhone 15-reeks als volgt: iPhone 15 vanaf $799, iPhone 15 Plus vanaf $899, iPhone 15 Pro vanaf $1,099 en iPhone 15 Pro Max vanaf $1,299.

Er wordt aangenomen dat Apple's beslissing om deze veranderingen door te voeren een strategische zet is om de vraag over al zijn iPhone-modellen in evenwicht te brengen. In de vorige cyclus verkochten de Pro- en Pro Max-modellen de standaard iPhone- en Plus-modellen vanwege een klein prijsverschil. Door de prijskloof tussen Pro- en niet-Pro-modellen te vergroten, wil Apple de vraag gelijktrekken en de toeleveringsketen ondersteunen. Bijgevolg zal de iPhone 15 Pro bijna $300 meer kosten dan de standaard iPhone 15, terwijl de iPhone 15 Pro Max ongeveer $400 meer zal kosten dan de iPhone 14 Plus.

Deze prijsverschillen kunnen potentiële upgraders doen nadenken, maar Apple probeert zijn gemiddelde verkoopprijs te verhogen om de algemene daling op de smartphonemarkt te compenseren. Het valt nog te bezien of de upgrades en prijsstijgingen gerechtvaardigd zijn en of consumenten de nieuwe iPhones de investering waard zullen vinden. Het Apple Event vindt plaats op 12 september.

