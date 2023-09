DYNAMIC ISLAND EN 48 MP CAMERA VERWACHT IN IPHONE 15 EN IPHONE 15 PLUS

By

Volgens rapporten is Apple van plan enkele van de belangrijkste functies van de iPhone 14 Pro te introduceren op de aankomende iPhone 15- en iPhone 15 Plus-modellen. Deze functies omvatten het Dynamic Island-camerasysteem aan de voorkant en de 48 MP camera aan de achterkant.

Het Dynamic Island is een pilvormige uitsparing waarin de camera aan de voorkant en Face ID-sensoren zijn ondergebracht. Er wordt gezegd dat deze kleiner is dan de huidige inkeping op iPhone-modellen, waardoor gebruikers meer schermruimte hebben. Deze functie werd voor het eerst geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Samen met de Dynamic Island zullen naar verwachting ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus een upgrade krijgen naar de camera aan de achterzijde. De 48 MP camera aan de achterzijde biedt verbeterde fotografie bij weinig licht en meer details in beelden, waarmee hij de huidige 12 MP camera aan de achterzijde van bestaande iPhone-modellen overtreft.

Naast deze cameraverbeteringen zullen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus naar verwachting beschikken over een snellere A16 Bionic-chip. Uit rapporten blijkt echter dat Apple de nieuwe A17 Bionic-processor zal reserveren voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Er wordt ook verwacht dat de niet-professionele iPhone 15-modellen niet het ProMotion-display zullen bevatten, een scherm met een hogere verversingssnelheid dat scrollen en animaties verbetert.

Over het geheel genomen zullen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus aanzienlijke upgrades zijn ten opzichte van de huidige iPhone-modellen. Met verbeterde prestaties, camera's en functies bieden deze nieuwe modellen gebruikers een verbeterde smartphone-ervaring. Het gerucht gaat dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus op 22 september te koop zullen zijn.

Bronnen:

– Mark Gurman van Bloomberg