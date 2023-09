Apple Glasgow Store bereikt loonovereenkomst na vakbondsvorming

De Apple Store in Glasgow, Schotland, heeft na de toetreding tot een vakbond een loonovereenkomst met het bedrijf bereikt. In november stemden de werknemers van de winkel ervoor dat de Britse vakbond GMB hen zou vertegenwoordigen. De Apple Retail Workers Union maakte bekend dat het personeel het beloningsmodel van Apple verwierp en in plaats daarvan minimumloonsverhogingen en compensatie voor alle leden veiligstelde. Bovendien zal het merendeel van het personeel profiteren van een beter loon, waarbij velen een verhoging van 7% ontvangen.

De succesvolle onderhandelingen benadrukken volgens de Apple Retail Workers Union de voordelen van een vakbond. Ze waren erin geslaagd het beloningsmodel van Apple eerlijker te maken en minder afhankelijk te maken van willekeurige maatstaven. De Apple-winkel in Glasgow werd de eerste winkel in Groot-Brittannië die zich in een vakbond verenigde en in februari zijn status als erkend vakbondsbedrijf formaliseerde, nadat er een overeenkomst met Apple was bereikt.

Het is de moeite waard te vermelden dat Apple zich historisch gezien tegen de vorming van vakbonden in zijn winkels heeft verzet. De National Labor Relations Board in de VS heeft het bedrijf zelfs schuldig bevonden aan illegale anti-vakbondsactiviteiten. Het besluit om zich bij de Apple-winkel in Glasgow aan te sluiten bij een vakbond werd ingegeven door zorgen over genegeerde kwesties op het gebied van de lonen en de arbeidsomstandigheden. Medewerkers hadden het gevoel dat hun klachten werden genegeerd, waarbij één medewerker zijn ontgoocheling uitte door het melden van problemen te vergelijken met ‘een brief schrijven aan de kerstman’.

