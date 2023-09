Apple gaat iPhone 15 onthullen met incrementele upgrades

Apple maakt zich op om zijn langverwachte iPhone 15-line-up te onthullen, met een showcase-evenement op het hoofdkantoor in Cupertino, Californië. Het bedrijf hoopt de verkoop weer op gang te brengen en consumenten meer redenen te geven om het vlaggenschipproduct te kopen, aangezien de verkoop te kampen heeft met een lichte terugval. Er wordt niet verwacht dat de iPhone 15 grote technologische vooruitgang zal bieden, maar zich eerder zal richten op stapsgewijze upgrades van de chips, de batterij en de camera's van het apparaat.

Geruchten suggereren dat de iPhone 15-modellen een vormveranderende uitsparing op het scherm zullen bevatten, het "Dynamic Island" genaamd, voor app-meldingen, een functie die vorig jaar werd geïntroduceerd op de Pro- en Pro Max-apparaten. Bovendien kunnen de Pro- en Pro Max-modellen worden uitgerust met een telelens in periscoopstijl voor verbeterde fotografie over lange afstanden. De telelens zou potentieel een 6x optische zoom kunnen bieden, een stapje hoger dan de 3x optische zoom van de vorige generatie.

De verbeterde camera en andere upgrades zullen naar verwachting leiden tot een prijsverhoging voor de Pro- en Pro Max-modellen. Apple zou de prijzen met nog eens $100 tot $200 kunnen verhogen, ondanks dat de post-pandemische inflatie de huishoudbudgetten onder druk zet. Een andere belangrijke verandering die Apple naar verwachting zal aankondigen is de overgang naar de USB-C-kabelstandaard voor het opladen van de iPhone 15 en toekomstige modellen. Deze verschuiving komt op het moment dat Europese toezichthouders de uitfasering van Lightning-poortkabels tegen 2024 verplicht stellen.

Op softwaregebied gaat Apple iOS 17 onthullen, het besturingssysteem van de volgende generatie voor zijn apparaten. Deze update introduceert nieuwe functies, zoals realtime transcriptie van voicemailberichten, waardoor gebruikers kunnen beslissen of ze een oproep willen beantwoorden voordat de voicemail is afgelopen.

Over het algemeen is het iPhone 15-lanceringsevenement van Apple bedoeld om enthousiasme onder consumenten te wekken en de verkoop te stimuleren. Hoewel de technologische verbeteringen stapsgewijs kunnen zijn, hoopt het bedrijf dat deze upgrades, samen met de verwachte veranderingen in de oplaadstandaarden, kopers zullen verleiden om te investeren in de nieuwste versie van de iconische smartphone.

