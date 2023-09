Apple verwacht een nieuwe iPhone-serie met USB-C-oplader te onthullen

Apple zal vandaag zijn nieuwe iPhone-serie bekendmaken, die naar verwachting een overstap zal bevatten van Lightning- naar USB-C-oplaadpoorten. Deze stap komt na een geschil met de Europese Unie (EU), die heeft bepaald dat alle kleine apparaten, inclusief telefoons, eind volgend jaar compatibel moeten zijn met USB-C-oplaadkabels. De EU stelt dat deze verandering de verspilling zal verminderen en geld zal besparen voor de consument.

Apple heeft eerder beweerd dat zijn Lightning-kabel veiliger is dan USB-C-opladers, die al worden gebruikt door concurrerende bedrijven zoals Samsung. Het bedrijf voldoet nu echter aan de eisen van de EU. De nieuwe iPhone-modellen zullen naar verwachting worden onthuld tijdens Apple's Wonderlust-evenement, doorgaans de tijd van het jaar waarin nieuwe iPhones worden geïntroduceerd.

Deze aankondiging komt op een moment dat Apple te maken krijgt met dalende iPhone-verkopen als gevolg van hogere prijzen. Klanten kiezen ervoor om het upgraden naar nieuwere modellen uit te stellen. Bovendien heeft het bedrijf te maken met diplomatieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Uit rapporten blijkt dat de Chinese regering ambtenaren verbiedt Apple-telefoons te gebruiken.

Analisten voorspellen dat de overstap naar USB-C de belangrijkste focus zal zijn van de aankondiging van Apple. Yory Wurmser, hoofdanalist bij Insider Intelligence, is van mening dat het evenement van vandaag ook nieuwe Apple Watch- en AirPod-modellen zal bevatten, maar dat de iPhone 15 de belangrijkste release voor het bedrijf zal zijn. Beleidsmakers in de EU zijn van mening dat de introductie van een gemeenschappelijke oplader het leven van de Europeanen zal vereenvoudigen en de behoefte aan verouderde opladers zal wegnemen, wat zal resulteren in een kostenbesparing van € 250 miljoen per jaar voor consumenten.

Hoewel sommige consumenten zich misschien zorgen maken over de kabelverandering, voorspellen analisten als Avi Greengart van Techsponential dat consumenten binnen een generatie de nieuwe standaard zullen accepteren en zich eraan zullen aanpassen. Er wordt ook verwacht dat Apple de prijzen voor zijn Pro-modellen zal verhogen, naast verbeteringen aan iPhone-camera's en -chips.

De recente daling van de iPhone-verkoop, die goed was voor bijna de helft van de totale omzet van Apple, heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid. De beperkingen van de Chinese overheid op iPhones bij overheidskantoren en door de staat gesteunde entiteiten hebben ook een impact gehad op de aandelen en het marktsentiment van Apple. Analisten als Dan Ives van Wedbush zijn echter van mening dat Apple een aanzienlijk marktaandeel in China heeft verworven en verwachten dat een mogelijk verbod slechts een klein deel van de verwachte iPhone-verkopen in het land zal beïnvloeden.

Definities:

– Lightning-oplaadpoorten: de eigen oplaadpoorten die door Apple-apparaten worden gebruikt.

– USB-C: een universele oplaadpoort die de industriestandaard aan het worden is voor veel elektronische apparaten.

– Europese Unie (EU): een politieke en economische unie van 27 lidstaten in Europa.

– USB-C-oplaadkabels: USB-C-kabels, ook wel USB Type-C genoemd, zijn omkeerbare kabels die zowel stroom als gegevens kunnen overbrengen.