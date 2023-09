Apple's iPhone-herfstevenement: geruchten en lekken

By

Er wordt lang uitgekeken naar Apple's aanstaande iPhone-evenement in de herfst, genaamd 'Wonderlust'. Er wordt verwacht dat het evenement vier nieuwe iPhones en een aantal Apple Watch-modellen zal presenteren. Een belangrijke verandering die waarschijnlijk zal worden benadrukt, is de verschuiving van Lightning-kabels naar USB-C, in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie.

De nieuwe iPhones, die naar verwachting iPhone 15 en iPhone 15 Pro gaan heten, zullen waarschijnlijk schermformaten hebben die vergelijkbaar zijn met die van hun voorgangers. De topmodellen, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, zullen hoogstwaarschijnlijk beschikken over ProMotion-schermen met een variabele verversingssnelheid van 120 Hz. Een andere opmerkelijke verandering is de introductie van USB-C-poorten, hoewel er geruchten gaan dat alleen de duurdere modellen snellere gegevensoverdrachtsnelheden zullen hebben.

Dynamic Island, de displayuitsnede die werd geïntroduceerd in de iPhone 14 Pro, zal naar verwachting worden overgedragen naar alle vier de modellen van de iPhone 15-serie. Dit zwevende zwarte pilvormige gedeelte onder de bovenkant van het scherm verbergt niet alleen de camera aan de voorkant en de Face ID-sensor, maar geeft ook waarschuwingen en meldingen in realtime weer.

Qua design kunnen de iPhone 15 Pro en Pro Max overstappen van roestvrijstalen frames naar titanium frames, waardoor ze sterker en lichter worden. Er worden ook dunnere randen verwacht, die worden bereikt door een nieuw productieproces dat over-molding met lage injectiedruk wordt genoemd. De pro-serie kan ook beschikken over een actieknop, vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra, die de traditionele mute-schakelaar zou vervangen.

De camera-upgrades in de iPhone 15-serie zullen naar verwachting een nieuwe periscooplens omvatten die exclusief is voor het Pro Max-model, waardoor verbeterde optische zoommogelijkheden mogelijk zijn. Bovendien zullen de apparaten waarschijnlijk beschikken over een snellere chip van de volgende generatie, zoals de geruchten 3nm A17 Bionic-chip voor de Pro- en Pro Max-modellen.

Wat de Apple Watch Series 9 betreft, wordt verwacht dat de belangrijkste hardwareverandering de introductie van de S9-chip zal zijn, de eerste echte processorupgrade sinds 2020. Hoewel deze misschien geen significante veranderingen biedt, wordt er nog steeds verwacht dat de Apple Watch Series 9 een solide upgrade voor Apple Watch-liefhebbers.

Pre-orders voor de nieuwe iPhone-modellen beginnen waarschijnlijk de vrijdag na het evenement, terwijl de algemene beschikbaarheid een week later begint. Het is echter vermeldenswaard dat deze nieuwe modellen mogelijk een hoger prijskaartje hebben.

