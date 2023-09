Apple Event 2023: lancering van nieuwe iPhone 15-serie en meer

Apple is er helemaal klaar voor om vandaag zijn langverwachte iPhone 15-serie te onthullen tijdens het Wonderlust-evenement. Het evenement wordt live gestreamd vanuit het hoofdkantoor van Apple in Cupertino en er wordt verwacht dat er nog een aantal andere grote productlanceringen zullen plaatsvinden, waaronder Apple Air Pods en nieuwe generatie horloges.

De term ‘wonderlust’ verwijst naar het verlangen om in een constante staat van verwondering te verkeren, aldus Urban Dictionary. Het lijkt erop dat Apple zijn gebruikers voortdurend in verwondering wil houden met de overvloed aan nieuwe releases die voor dit jaar gepland staan.

Het evenement zal ook de officiële releasedatums onthullen voor iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 en tvOS 17, die eerder werden aangekondigd tijdens het WWDC 23-evenement van het bedrijf in juni.

Traditioneel is het Apple-evenement in september gereserveerd voor grote hardwarelanceringen, met name de nieuwste iPhone-reeks. Dit jaar omvat de iPhone 15-serie de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Speculaties rond de iPhone 15 Pro Max

Sommige speculaties suggereerden dat Apple de iPhone 15 Pro Max zou kunnen hernoemen tot het ‘Ultra’-model vanwege de toevoeging van een USB-C-oplaadpoort. Het lijkt er echter op dat deze verandering dit jaar niet zal plaatsvinden. Apple staat bekend om zijn verrassingen en zou tijdens het evenement mogelijk onverwachte aankondigingen kunnen doen.

Hoe kun je de lancering van de iPhone 15 live bekijken?

Om het speciale Wonderlust-evenement van Apple te bekijken, is de primaire methode via de Apple TV-app. Hoewel de evenementenlijst mogelijk niet vooraf beschikbaar is in de app, voegt Apple deze doorgaans op de dag van het evenement toe. Zorg ervoor dat u op de dag van het evenement de evenementenlijst controleert. De Apple TV-app is toegankelijk op een breed scala aan apparaten, waardoor gebruikers kunnen afstemmen via hun favoriete streamingapparaten.

Bronnen:

Urban Dictionary (definitie van 'wonderlust')

Mint