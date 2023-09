Apple gaat nieuwe iPhone-modellen aankondigen tijdens de “Wonderlust” Keynote

Apple maakt zich op om zijn nieuwste reeks iPhones te onthullen tijdens het langverwachte keynote-evenement 'Wonderlust'. Het evenement zal plaatsvinden op dinsdag om 10 uur PT, en Apple-enthousiastelingen over de hele wereld kunnen de aankondiging live bekijken.

Volgens geruchten zal de technologiegigant naar verwachting vier nieuwe iPhone-modellen introduceren: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Er wordt met name gespeculeerd dat de “Pro” -modellen mogelijk een titanium frame hebben in plaats van roestvrij staal. Deze verandering zou kunnen resulteren in lichtere apparaten en mogelijk dunnere schermranden, waardoor gebruikers een visueel onderscheidende iPhone-ervaring krijgen.

Bovendien gaat Apple voldoen aan de EU-regelgeving door zijn eigen Lightning-poort te vervangen door de breder gebruikte USB-C-poort. Het valt nog te bezien hoe Apple deze transitie zal presenteren en hoe klanten op de verandering zullen reageren.

Naast de iPhone-reeks onthult Apple mogelijk ook een nieuwe versie van zijn populaire Apple Watch. Het bedrijf werkt zijn draagbare apparaat doorgaans jaarlijks bij, hoewel details over de nieuwe Apple Watch op dit moment schaars zijn.

Het keynote-evenement kan Apple ook een platform bieden om kort de aankomende Vision Pro te bespreken, een langverwachte virtual reality (VR)-headset die naar verwachting volgend jaar zal worden uitgebracht.

Om de livestream van het evenement te bekijken, kunnen kijkers rechtstreeks op deze pagina afstemmen, aangezien Apple de conferentie op YouTube zal streamen. Apple TV-gebruikers hebben toegang tot de TV-app en kunnen naar het gedeelte 'Apple Special Event' gaan om het evenement live te streamen of eerdere evenementen opnieuw te bekijken. Bovendien kunnen degenen zonder Apple TV of die liever geen YouTube gebruiken het evenement live streamen via de Apple Events-sectie op de officiële website van Apple. Deze videofeed is compatibel met alle grote browsers, waaronder Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

