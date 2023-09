iPhone 15-serie: prijs, upgrades en geruchten

Apple staat op het punt om vandaag zijn iPhone 15-serie te onthullen tijdens het “Wonderlust”-evenement, en er zijn talloze lekken en geruchten opgedoken over de prijzen van de iPhone 15 Pro-modellen. Volgens deze bronnen zullen de prijzen van de iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Pro Max-modellen aanzienlijk stijgen in vergelijking met de modellen van vorig jaar. De iPhone 15 Pro Max zal naar verwachting de grootste prijsstijging kennen.

Geruchten suggereren dat de gewone iPhone 15- en iPhone 15 Plus-modellen tegen dezelfde prijs zullen worden gelanceerd als hun voorgangers, maar sommige rapporten geven aan dat er mogelijk sprake is van een marginale prijsstijging. Aan de andere kant gaan er geruchten dat de iPhone 15 Pro Max de sterkste prijsstijging zal krijgen naast de grootste upgrade, waaronder een cameralens in periscoopstijl en een titanium chassis.

Nieuwe informatie van Macrumors suggereert dat er geen prijsverhoging komt voor de niet-professionele iPhone 15-modellen. Het basismodel van de iPhone 15 zal naar verwachting beginnen bij $799, dezelfde prijs als de iPhone 14 vorig jaar. In India werd de prijs van het basismodel vastgesteld op Rs 79,900, en deze zal dit jaar waarschijnlijk hetzelfde blijven.

Er wordt gezegd dat de iPhone 15 Pro-modellen ontwerpverbeteringen hebben, zoals dunnere en gebogen randen, evenals een nieuw titanium frame ter vervanging van het roestvrijstalen chassis. Er gaan geruchten over een opnieuw ontworpen ‘mute’-knop die zou kunnen dienen als actieknop, vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra. Deze wijziging vervangt mogelijk de zijknop die je op eerdere generaties iPhones zag.

De iPhone 15 Pro zal naar verwachting een prijsstijging van $ 100 zien, beginnend bij $ 1099 in de VS. Dit zou kunnen leiden tot een prijsstijging van minstens Rs 10,000 in India. Het gerucht gaat dat de superpremium iPhone 15 Pro Max de hoogste prijsstijging heeft, met een mogelijke vanafprijs van $ 1299 in de VS.

