Apple's leverancier Foxconn gaat de Made in India iPhone 15 leveren, waardoor de productie ook buiten China wordt uitgebreid

Apple-leverancier Foxconn zal de Made in India iPhone 15 gaan leveren, slechts enkele weken nadat de smartphones uit Chinese fabrieken zijn uitgerold. Deze stap van Apple maakt deel uit van een meerjarig initiatief om de productie buiten China te diversifiëren en de kwetsbaarheden in de toeleveringsketen te verminderen. De assemblage van iPhones in India zal Apple niet alleen helpen zijn productiecapaciteiten te verbreden, maar ook de onzekerheden in de handel, veroorzaakt door de spanningen tussen Washington en Peking, verzachten.

De Foxconn-fabriek in Sriperumbudur, Tamil Nadu, zal een cruciale rol spelen bij het faciliteren van de verzending van de nieuwste iPhone-eenheden. De productie van de iPhone 15 in India zal echter afhangen van de beschikbaarheid van onderdelen, die voornamelijk afkomstig zijn uit import, en van de soepele opschaling van de productielijnen in de Foxconn-fabriek in de buurt van Chennai.

Naast Foxconn zullen naar verwachting ook andere Apple-leveranciers die in India actief zijn, zoals Pegatron Corp. en een fabriek van Wistron Corp. die binnenkort door de Tata Group wordt overgenomen, beginnen met de assemblage van de iPhone 15. Dit zal de productieaanwezigheid van Apple in India verder versterken.

De iPhone 15 wordt vandaag gelanceerd tijdens het Wonderlust-evenement, samen met andere aankondigingen, waaronder de nieuwe Apple Watch-serie en Apple AirPods. De iPhone 15- en 15 Plus-modellen zullen naar verwachting een glazen achterkant en aluminium zijkanten hebben, terwijl de duurdere Pro-versies naar verluidt een overstap naar een titaniumontwerp zullen hebben, waardoor ze duurzamer en lichter worden.

Over het geheel genomen is Apple's beslissing om iPhones in India te produceren een strategische zet om de toeleveringsketen te diversifiëren en de afhankelijkheid van China te verminderen. Door zijn productie buiten China uit te breiden, wil Apple zorgen voor een veerkrachtiger en veiliger aanbod van zijn cruciale producten.

