Apple steunt het wetsvoorstel van de Senaat van Californië dat rapportage over broeikasgassen vereist

Apple heeft publiekelijk een wetsvoorstel van de Californische Senaat goedgekeurd dat grote bedrijven verplicht jaarlijks hun uitstoot van broeikasgassen te rapporteren. Het wetsvoorstel, voorgesteld door senator Scott Wiener, heeft tot doel bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun bijdrage aan de klimaatverandering.

In een brief ondertekend door Apple's directeur voor staats- en lokale overheidsaangelegenheden, D. Michael Foulkes, benadrukte het bedrijf het belang van meten en rapporteren om de impact op het milieu te begrijpen. Apple sluit zich aan bij andere grote bedrijven, waaronder Adobe, Ikea en Microsoft, om het wetsvoorstel te steunen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het publieke en private bedrijven met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar en actief in Californië verplichten om geverifieerde gegevens vrij te geven over hun uitstoot van de aarde. Deze stap is een belangrijke stap in de richting van transparantie en klimaatactie, en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische voetafdruk.

Bovendien is er een afzonderlijk wetsvoorstel ter discussie dat bedrijven die in Californië actief zijn en een omzet van $500 miljoen hebben, verplicht om te rapporteren over klimaatgerelateerde financiële risico's. Dit omvat onder meer informatie over de vraag of zij in de begroting rekening hebben gehouden met hogere nalevings- en verzekeringskosten als gevolg van de gevolgen voor het klimaat.

Apple prijst specifiek de opname van Scope 3-emissies in het wetsvoorstel, waaronder indirecte emissies die verband houden met de toeleveringsketens van bedrijven en eindgebruikers. Ze stellen ook voor voldoende tijd te voorzien voor het verzamelen van gegevens, kwaliteitscontrole en beoordeling door derden van Scope 1- en Scope 2-emissies, die betrekking hebben op emissies door activiteiten en energieverbruik.

De goedkeuring door Apple van deze wetgeving weerspiegelt de groeiende erkenning onder grote bedrijven dat transparantie en rapportage essentieel zijn voor het aanpakken van de klimaatverandering. Door hun uitstoot publiekelijk bekend te maken, kunnen bedrijven tastbare stappen zetten om hun impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan de mondiale duurzaamheidsinspanningen.

Bronnen:

– Reuters: [link]

– Activistengroep Ceres: [link]