Nieuwe iPhone 15-serie onthuld door Apple met prijsverlagingen voor Ierse gebruikers

Apple heeft officieel zijn nieuwste lijn iPhones en smartwatches onthuld, met de aankondiging van de iPhone 15-reeks en de Apple Watch Series 9. Hoewel de technologiegigant de prijzen van zijn iPhones in de VS heeft verhoogd, krijgen Ierse gebruikers korting. De iPhone 15 Pro begint bij € 1,239, een prijsverlaging van € 100 ten opzichte van het model van vorig jaar. De iPhone 15 begint bij € 979, vergeleken met € 1,029 een jaar geleden. De prijs van de iPhone 15 Plus is ook verlaagd van € 1,129 naar € 1,179.

Apple streeft ernaar de algehele gebruikerservaring met zijn nieuwe apparaten te verbeteren, ondanks de uitdagingen die de huidige crisis rond de kosten van levensonderhoud met zich meebrengt. De nieuwe iPhones beloven verbeterde gesprekskwaliteit, fotografie en de adoptie van een standaard USB-oplaadpoort. De iPhone 15 Pro-modellen zullen beschikken over een aanpasbare actieknop, terwijl de iPhone 15 Pro een duurzamer titaniumontwerp en een krachtiger camerasysteem zal hebben.

De iPhone 15-reeks zal worden uitgerust met de A16-chip, terwijl de Pro-modellen de geüpgradede A17-chip zullen hebben. De iPhone 15 beschikt ook over de USB C-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht, in overeenstemming met de deadline van de EU om het opladen tegen 2024 te standaardiseren. Daarnaast heeft Apple de noodsatellietmogelijkheden van de iPhone uitgebreid door Pechhulp via satelliet toe te voegen.

Apple heeft ook de Apple Watch Series 9 geïntroduceerd, die beschikt over een gebarenbedieningsfunctie, verwerking van Siri-verzoeken op het horloge zelf en een verbeterde integratie met de HomePod. Het bedrijf blijft prioriteit geven aan duurzaamheid, met inspanningen om plastic uit verpakkingen te verwijderen, 100% gerecyclede materialen te gebruiken en te vertrouwen op schone, hernieuwbare energiebronnen.

Bronnen:

– PP Foresight-analist Paolo Pascatore

– Officiële aankondiging van Apple

Definities:

– USB C: een universele seriële busverbinding die vaak wordt gebruikt voor het opladen en gegevensoverdracht in elektronische apparaten.

– A16- en A17-chips: verwijst naar de processors die worden gebruikt in Apple-apparaten, waarbij A17 de nieuwere en krachtigere versie is.

– Noodsatellietmogelijkheden: het vermogen van een apparaat om verbinding te maken met een satellietnetwerk voor communicatie en hulp in noodsituaties.