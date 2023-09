Chips van Apple vervaardigd in de VS, maar verpakking nog steeds in Taiwan

Volgens The Information zullen de chips van Apple, vervaardigd door Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), worden gemaakt in de nieuwe fabriek in Phoenix, Arizona, zoals aangekondigd door Apple CEO Tim Cook. Deze chips zullen echter voor assemblage teruggestuurd moeten worden naar Taiwan omdat de fabriek in Arizona niet over de nodige faciliteiten beschikt om de meer geavanceerde chips te verpakken.

Verpakking is de laatste fase van de chipfabricage, waarbij de componenten in een behuizing worden geassembleerd om de snelheid en energie-efficiëntie te verbeteren. Terwijl chips voor iPads en Macs buiten Taiwan kunnen worden verpakt, moeten de chips van de iPhone in het land worden geassembleerd. Deze verpakkingsmethode wordt sinds 2016 door Apple gebruikt.

Naast Apple heeft TSMC ook andere klanten zoals NVIDIA, AMD en Tesla, waarvan de chipmodellen, waaronder NVIDIA's H100, ook voor verpakking naar Taiwan moeten worden teruggestuurd. De geavanceerde verpakking die op de iPhone wordt gebruikt, zal naar verluidt ook door Google worden gebruikt voor zijn toekomstige Pixel-telefoons.

De Amerikaanse regering heeft via de CHIPS Act aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt om de productie van chips in de VS te stimuleren en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verminderen. Deze stap is bedoeld om de Amerikaanse halfgeleiderindustrie een impuls te geven, te midden van de spanningen met China over Taiwan.

Hoewel de overheid een National Advanced Packaging Manufacturing-programma heeft opgezet om chipverpakkingen naar de VS te brengen, ontvangt zij aanzienlijk minder financiering dan de productie van chips. Het Institute of Printed Circuits verklaarde dat dit duidt op een gebrek aan prioriteitstelling voor verpakkingen. TSMC heeft geen plannen om verpakkingsfaciliteiten in de VS te bouwen vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan en zal waarschijnlijk elke toekomstige verpakkingsmethode in Taiwan aanbieden.

Bronnen:

- De informatie