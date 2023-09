Apple gaat de USB-C-standaard adopteren voor toekomstige iPhone-releases

Na jaren van weerstand heeft Apple Inc. eindelijk gecapituleerd voor de USB-C-standaard en zal deze gebruiken voor alle toekomstige iPhone-releases. Het bedrijf gebruikt zijn eigen Lightning-poort sinds 2012 voor het opladen van apparaten. Hoewel de Lightning-poort een uniek verkoopargument voor Apple is geweest, is het ook een last voor de consument vanwege de hoge kosten van vervangende kabels.

Het besluit om over te stappen op USB-C komt nadat de Europese Unie (EU) in oktober 2022 een gemeenschappelijk mandaat voor opladers heeft ondertekend. Volgens het mandaat moeten alle mobiele telefoons, tablets en camera's die in de EU worden verkocht, een USB Type-C-oplaadfunctie hebben. haven. Laptops zullen in 2026 dit voorbeeld volgen. De richtlijn is ingevoerd om onnodige aankopen van opladers te verminderen en het opladen van apparaten op verschillende apparaten te standaardiseren.

Apple is fel gekant tegen het gemeenschappelijke mandaat voor opladers, met het argument dat dit de innovatie in de weg staat. Het bedrijf heeft inmiddels echter toegegeven dat het geen andere keuze heeft dan hieraan te voldoen. Apple heeft USB-C in 2020 al ingebouwd in zijn iPad Air en in 10 in de 2022e generatie iPad. Nu zal het bedrijf deze standaardisatie uitbreiden naar de iPhone.

De overstap naar USB-C zal de consument meer gemak bieden, omdat hij niet langer meerdere oplaadkabels voor verschillende apparaten hoeft mee te nemen. Bovendien zal het waarschijnlijk de kosten van vervangende kabels verlagen, omdat USB-C-kabels gemakkelijker verkrijgbaar en over het algemeen goedkoper zijn dan Lightning-kabels.

Het besluit van Apple om de USB-C-standaard over te nemen voor toekomstige iPhone-releases zal officieel worden onthuld op 12 september met de lancering van de iPhone 15. Dit markeert het einde van een tijdperk voor Apple en het begin van een meer universele oplaadervaring voor consumenten.

