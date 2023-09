Top gratis en betaalde iPhone-apps in de VS

In dit artikel zullen we de beste gratis en betaalde iPhone-apps in de VS verkennen. Deze apps bieden een verscheidenheid aan functies en komen tegemoet aan verschillende interesses en behoeften.

Een van de beste gratis iPhone-apps in de VS is Temu: Shop Like a Billionaire. Met Temu kunnen gebruikers luxe artikelen kopen en de levensstijl van een miljardair ervaren. Een andere populaire app is YouTube TV, die een breed scala aan streaming-inhoud biedt waar gebruikers van kunnen genieten. TikTok, bekend om zijn virale korte video's, staat ook op de lijst.

Aan de andere kant behoren tot de best betaalde iPhone-apps in de VS Minecraft, een zeer populair spel waarmee spelers hun eigen werelden kunnen creëren. Geometry Dash is een andere betaalde app die muziek en op vaardigheden gebaseerde gameplay combineert. Van het bekende bordspel MONOPOLY is ook een digitale versie beschikbaar voor iPhone-gebruikers.

Andere betaalde apps die op de lijst staan ​​zijn onder meer Heads Up!, een leuk gezelschapsspel, en Plague Inc., een strategisch simulatiespel waarin spelers een ziekteverwekker creëren en ontwikkelen om de mensheid te infecteren en uit te roeien.

Deze apps bieden een scala aan entertainmentopties, van games tot lifestyle-ervaringen. Of je nu op zoek bent naar een luxe winkelervaring of een boeiend spel wilt spelen, er zijn opties beschikbaar in de App Store.

Bronnen:

– Temu: Winkel als een miljardair, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmelade Game Studio

– Let op!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Let op: URL's zijn uit de bronnen verwijderd.