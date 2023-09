De Apple Watch Series 9: nieuwe functies en verbeteringen

Door Jay Peters

Apple heeft onlangs tijdens het Wonderlust-evenement zijn nieuwste smartwatch, de Apple Watch Series 9, onthuld. De Series 9 wordt geleverd met verschillende nieuwe functies en verbeteringen die de functionaliteit en gebruikerservaring verbeteren.

Een opmerkelijke toevoeging is de nieuwe S9 SiP (System in Package), die beschikt over een krachtige CPU met 5.6 miljard transistors, een GPU die 30% sneller is en een neurale engine met vier kernen. Met deze upgrade kunnen Siri-verzoeken rechtstreeks op het apparaat worden verwerkt, wat resulteert in een verbeterde responsiviteit. Bovendien bevat de smartwatch nu een ultrabreedbandchip van de tweede generatie, waardoor de nauwkeurigheid van het zoeken wordt verbeterd wanneer deze is aangesloten op een iPhone.

De Apple Watch Series 9 beschikt ook over een helderder scherm dat 2000 nits kan bereiken, wat twee keer de maximale helderheid is van zijn voorganger, de Series 8. Dit verbeterde scherm zorgt voor een betere zichtbaarheid, zelfs in heldere buitenomgevingen.

Een opmerkelijke toevoeging aan de Series 9 is het ‘dubbeltik’-gebaar, vergelijkbaar met de tikfunctie die wordt gedemonstreerd met de Apple Vision Pro. Hierdoor kunnen gebruikers telefoontjes beantwoorden of communiceren met het horloge door met hun wijsvinger en duim tegen elkaar te tikken. De functie voor dubbeltikken zal in oktober beschikbaar zijn via een software-update.

Wat de ontwerpopties betreft, zal de Series 9 verkrijgbaar zijn in aluminium in een reeks kleuren, waaronder roze, starlight, zilver, middernacht en productrood. Roestvrijstalen versies zullen verkrijgbaar zijn in goud, zilver en grafiet. Pre-orders kunnen vanaf dinsdag worden geplaatst, met beschikbaarheid gepland voor 22 september. Het basismodel begint bij $ 399.

Apple heeft met de Series 9 ook milieuverbeteringen doorgevoerd. In combinatie met het nieuwe Sport Loop-bandje wordt de Apple Watch Series 9 het eerste COXNUMX-neutrale product van Apple. Bovendien zorgt de kleinere verpakking voor een efficiëntere verzending.

De Apple Watch Series 9 volgt de Series 8 van vorig jaar op, die temperatuursensoren en crashdetectie introduceerde. Vermeldenswaard is ook de Apple Watch Ultra, een robuuster model met een groter scherm en een aparte Action Button. De Series 9 wordt geleverd met watchOS 10, het nieuwste smartwatch-besturingssysteem van Apple dat een vernieuwde gebruikersinterface en bijgewerkte versies van de belangrijkste apps biedt.

Over het geheel genomen biedt de Apple Watch Series 9 aanzienlijke upgrades op het gebied van prestaties, schermhelderheid en innovatieve functies. Het blijft een toonaangevende smartwatch-optie voor gebruikers die op zoek zijn naar een mix van stijl, functionaliteit en milieubewustzijn.

