Apple, de technologiegigant, introduceerde zijn nieuwste toevoeging aan de Apple Watch-serie met de lancering van de Apple Watch Ultra 2. Deze nieuwe smartwatch beschikt over een opmerkelijke batterijduur van maximaal 36 uur na één keer opladen. Bovendien wordt de levensduur van de batterij in de energiezuinige modus verlengd tot maar liefst 72 uur.

Een van de opvallende kenmerken van de Apple Watch Ultra 2 is de exclusieve wijzerplaat genaamd 'modular ultra' die Apple speciaal voor dit toestel heeft ontwikkeld. Bovendien is de smartwatch uitgerust met de S9-chip, die verbeterde prestaties en efficiëntie biedt.

Met een vanafprijs van € 799 (€ 66,200) biedt de Apple Watch Ultra 2 een reeks innovatieve functies en features. Tijdens het lanceringsevenement heeft Apple ook een belangrijke aankondiging gedaan over de materialen die in hun producten worden gebruikt. Het bedrijf onthulde dat ze niet langer leer zullen verwerken in hun nieuwe Apple-producten. Bovendien benadrukte Apple zijn inzet voor duurzaamheid door te stellen dat de Apple Watch Series 9 hun eerste COXNUMX-neutrale product is. In de toekomst zal alle productie van Apple-horloges volledig worden aangedreven door schone elektriciteit.

Apple introduceerde ook de nieuwe Series 9 Watch, die beschikt over een krachtigere processor. Deze aankondiging ging vooraf aan de langverwachte onthulling van de iPhone 15, die naar verwachting nieuwe oplaadpoorten, verbeterde camera's en mogelijk hogere prijzen voor premiummodellen zal bevatten. Qua functionaliteit bevat de Series 9 Watch nu een functie genaamd ‘dubbeltikken’. Door twee keer met duim en vinger tegen elkaar te tikken, kunnen gebruikers verschillende taken uitvoeren zonder het horloge fysiek aan te raken.

Tijdens het evenement legde Apple's Chief Operating Officer, Jeff Williams, uit dat de "dubbele tik"-functie gebruik maakt van machinaal leren om subtiele veranderingen in de bloedstroom te detecteren wanneer de gebruiker met zijn vingers tegen elkaar tikt. Dankzij deze vooruitgang kunnen gebruikers andere activiteiten ondernemen, zoals een hond uitlaten of een kopje koffie vasthouden, terwijl ze nog steeds communiceren met hun smartwatch.

Bovendien onthulde Apple-CEO Tim Cook dat het bedrijf op koers blijft om zijn Vision Pro mixed-reality-headset begin 2024 uit te brengen. Dit langverwachte product is bedoeld om gebruikers een meeslepende en transformatieve augmented reality-ervaring te bieden.

Over het geheel genomen hebben de nieuwste aankondigingen van Apple hun voortdurende toewijding aan innovatie, duurzaamheid en gebruikerservaring getoond. De Apple Watch Ultra 2 en Series 9 Watch, samen met de aankomende Vision Pro-headset, demonstreren Apple's toewijding om technologische grenzen te verleggen en geavanceerde producten aan hun klanten te leveren.

(Opmerking: dit artikel is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen.)

Bronnen:

– Anoniem. (2023, 12 september). Apple onthult nieuwe Apple Watch Ultra 2 met indrukwekkende functies. Levende munt.

– Anoniem. (2023, 12 september). Apple Watch Series 9 debuteert met verbeterde functionaliteit. Levende munt.