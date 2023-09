Apple kondigt releasedatum aan voor iOS 17

By

Apple heeft tijdens zijn recente evenement eindelijk de releasedatum voor iOS 17 onthuld. De nieuwste versie van de software zal op maandag 18 september beschikbaar zijn voor een gratis upgrade. Deze aankondiging komt na lang wachten door Apple-gebruikers sinds de software voor het eerst werd aangekondigd tijdens het WWDC-evenement in juni. Er wordt verwacht dat iOS 17 de iPhone-ervaring volledig zal transformeren.

Voorafgaand aan de officiële release werd een bètaversie van iOS 17 beschikbaar gesteld aan testers. De volledige versie zal nu echter voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn verschillende opwindende functies die de aandacht van gebruikers hebben getrokken. Eén van deze features is een upgrade naar FaceTime, waardoor gebruikers video-voicemails kunnen achterlaten. Bovendien stelt een tool genaamd NameDrop gebruikers in staat eenvoudig contactgegevens te delen door simpelweg hun telefoons dicht bij elkaar te houden. Voor degenen die van organiseren houden, is er ook een nieuwe dagboekapp geïntroduceerd.

Een belangrijke verbetering die de aandacht van velen heeft getrokken, is de belofte van een verbeterde autocorrectiefunctie. Er wordt gezegd dat deze bijgewerkte autocorrectie leert van de voorkeuren van de gebruiker, waardoor de frustratie van onbedoelde woordvervangingen wordt geëlimineerd.

Op de lanceringsdatum van 18 september is iOS 17 toegankelijk door de software te updaten. Hierdoor kunnen gebruikers genieten van alle nieuwe en verbeterde functies die zijn geïntroduceerd. Apple blijft verbeteringen aanbieden die de gebruikerservaring voor zijn klanten verbeteren.

