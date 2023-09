Wanneer krijgt uw Pixel-apparaat de Android 14-update?

Google maakt zich op om zijn nieuwste Android-update, Android 14, uit te brengen, die belooft enkele kwaliteitsverbeteringen en kleine functies te bieden om de gebruikerservaring te verbeteren. Hoewel het misschien niet dezelfde baanbrekende functies en UI-wijzigingen heeft als Android 12, is het nog steeds een update waar met spanning naar wordt uitgekeken.

Als u een Pixel-apparaat bezit, zult u blij zijn te weten dat de stabiele update van Android 14 voor de deur staat. Vanaf 4 oktober ontvangen alle Pixel-toestellen, inclusief de Pixel 4a 5G, de update. Interessant genoeg is dit ook de dag van de lancering van de Pixel 8-serie.

Voor wie nieuwsgierig is naar andere Android-fabrikanten is er een lijst met Android 14-compatibele toestellen beschikbaar. Deze lijst bevat alle OEM's en hun apparaten die in de toekomst mogelijk de Android 14-update ontvangen.

Het is vermeldenswaard dat de releasedatum voor Android 14 enigszins is uitgesteld. Aanvankelijk zou de release op 4 september plaatsvinden, maar dat is verschoven naar oktober. Dit betekent dat apparaten van andere fabrikanten, zoals OnePlus en Samsung, die van plan waren hun bijgewerkte versies in dezelfde maand als Google uit te brengen, hun updates mogelijk ook moeten uitstellen tot oktober.

Als u Android 14 graag wilt uitproberen vóór de officiële release, kunt u uw Pixel-apparaat inschrijven voor het bètaprogramma. De bètaversie heeft platformstabiliteit bereikt en zou relatief stabiel moeten zijn. Als je echter wilt voorkomen dat je verborgen bugs tegenkomt, is het misschien verstandig om te wachten tot de officiële releasedatum.

Concluderend: Android 14 staat voor de deur voor eigenaren van Pixel-apparaten. Het belooft enkele kwaliteitsverbeteringen en kleine functies te brengen om de gebruikerservaring te verbeteren. Voor gebruikers van andere Android-apparaten kan de releasedatum enigszins vertraagd zijn. Of je er nu voor kiest om je in te schrijven voor het bètaprogramma of te wachten op de officiële release, Android 14 is zeker iets om naar uit te kijken.

