Andrew Flintoff keert terug naar cricket na Top Gear-crash

By

Andrew Flintoff, voormalig cricketspeler en presentator van Top Gear, heeft een comeback gemaakt in cricket nadat hij tijdens het filmen voor de show verwondingen opliep bij een snelle crash. Het ongeval vond plaats op het Dunsfold Park Aerodrome in Surrey, waar Flintoff met een driewielige Morgan Super 3 met een snelheid van 130 km/u reed. Hij liep verwondingen aan zijn gezicht en gebroken ribben op, maar is inmiddels hersteld.

Flintoff, die in 2009 met cricket stopte, werkt nu als onbetaald adviseur bij het Engelse herenteam tijdens hun One-Day International-serie tegen Nieuw-Zeeland. Hij zag veldoefeningen leiden ter voorbereiding op de eerste wedstrijd in de Sophia Gardens in Cardiff. Zichtbare littekens op zijn gezicht en tape op zijn neus waren merkbaar.

Flintoffs betrokkenheid bij Top Gear is ten einde gekomen, nu hij heeft besloten te stoppen na de crash. Dit was niet zijn eerste ongeval op de show, aangezien hij eerder tegen een marktkraam was gebotst en met hoge snelheid van een driewieler was gevallen. De BBC heeft de opnames voor de show tijdelijk stopgezet en zal een gezondheids- en veiligheidsonderzoek uitvoeren.

Over de crash gesproken, verklaarde een bron dicht bij Flintoff dat hij zowel emotioneel als fysiek getroffen was door het incident. Voormalig Top Gear-presentator Angela Rippon betuigde haar medeleven en merkte op dat de presentatoren geen beroepschauffeurs zijn en vaak worden gevraagd om uitdagende taken uit te voeren.

Ondanks dat hij zich niet bij het team heeft aangesloten voor het komende WK in India, is Flintoffs terugkeer naar cricket een positieve ontwikkeling voor fans en de sport. Zijn ervaring en expertise zullen ongetwijfeld het Engelse team ten goede komen tijdens hun wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland.

Bronnen:

– Philip Brown/Popperfoto via Getty Images

- De tijden

- De zon