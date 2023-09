Ubisoft biedt update over de releasedatum en ontwikkelingsstatus van Xdefiant

By

Ubisoft heeft onlangs een belangrijke update gedeeld met betrekking tot de releasedatum en ontwikkelingsstatus van zijn aankomende game, Xdefiant. In een bericht op hun officiële website onthulde uitvoerend producent Mark Rubin dat de game het inzendingsproces voor Sony en Xbox niet heeft doorstaan, wat resulteert in nalevingsproblemen die moeten worden aangepakt voordat een releasedatum kan worden bevestigd.

Rubin legde uit dat het bedrijf medio augustus de eerste resultaten van het inzendingsproces ontving, waaruit bleek dat het spel niet voldeed aan de noodzakelijke vereisten voor naleving. Deze onthulling kwam als een verrassing voor het team, omdat ze de hoeveelheid werk die nodig was om naleving te garanderen, hadden onderschat.

Als gevolg hiervan kan Ubisoft op dit moment geen specifieke releasedatum voor Xdefiant geven. In plaats daarvan concentreren ze zich op het oplossen van de compliance-gerelateerde problemen en het voorbereiden van een nieuwe indiening bij de platformhouders. Als de inzending slaagt, kan de game mogelijk medio tot eind september worden uitgebracht. Er bestaat echter een mogelijkheid dat er een voorwaardelijke goedkeuring wordt gegeven, waarvoor een Dag 1-patch met definitieve oplossingen voor naleving vereist is. In een dergelijk scenario zou de releasedatum worden verschoven naar begin/midden oktober.

Ondanks deze onzekerheden verzekerde Rubin fans dat Ubisoft zich blijft inzetten voor transparantie en het luisteren naar feedback van spelers. Het team heeft spelersverzoeken al in de ontwikkeling van de game verwerkt, zoals de toevoeging van Map Voting en een aankomende S&D-achtige modus. Rubin benadrukte dat Xdefiant bedoeld is als een game voor de community, en dat Ubisoft zich inzet om de best mogelijke ervaring te bieden.

Concluderend zullen fans van Xdefiant nog wat langer moeten wachten op de release van de game, aangezien Ubisoft eraan werkt om naleving van Sony en Xbox te garanderen. Het team is actief bezig met het aanpakken van de problemen die zijn geïdentificeerd tijdens het inzendingsproces en hoopt zo snel mogelijk een definitieve releasedatum te geven.

Bron: Ubisoft via de officiële website van Ubisoft