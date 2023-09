De toekomst van het onderwijs: AI-technologie integreren met HybriU

COVID-19 heeft een revolutie teweeggebracht in het onderwijssysteem, waarbij digitaal en hybride leren de nieuwe norm is geworden. Het gebrek aan infrastructuur en middelen om leren op afstand te ondersteunen, heeft echter voor uitdagingen gezorgd. Dat is waar kunstmatige intelligentie (AI)-platforms zoals HybriU van Ambow Education Holdings Ltd. in het spel komen.

HybriU is een geavanceerde totaaloplossing voor digitaal onderwijs die tot doel heeft de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te overbruggen. Aangedreven door baanbrekende OOOK-technologie, is HybriU ontworpen om een ​​naadloze en meeslepende leerervaring te bieden, zowel online als offline. Het doorbreekt traditionele beperkingen in talen, regio's, de academische wereld en de industrie.

Leraren zijn belast met extra verantwoordelijkheden vanwege de behoefte aan hybride onderwijs en technologie-integratie. De HybriU AI digitale klaslokaaloplossing verlicht deze problemen door docenten in staat te stellen op een natuurlijke en gemakkelijke manier les te geven, vergelijkbaar met een traditioneel klaslokaal. Het maakt gebruik van een camera voor het volgen van studenten en docenten, microfoons en andere functies om naadloos leren te ondersteunen.

De OOOK-technologie van HybriU maakt het mogelijk om gepersonaliseerde inhoud te creëren, gericht op diverse studentenpopulaties. Het biedt live ondertiteling en door AI gegenereerde voice-overs, waardoor taalbarrières in virtuele of hybride leeromgevingen worden weggenomen. Studenten hoeven niet langer aantekeningen te maken, omdat de AI daarvoor zorgt, en ze kunnen verder meedoen door het door de AI gegenereerde transcript te taggen en er commentaar op te geven.

De technologie omvat ook functies zoals 3D LED-muren voor het nauwkeurig bekijken van complexe modellen en interactieve schermen voor interactie op afstand met docenten. Nu de online onderwijssector naar verwachting aanzienlijk zal groeien, is Ambow Education goed gepositioneerd om een ​​drijvende kracht in de sector te zijn.

Het integreren van AI-technologie zoals HybriU in de onderwijssector heeft het potentieel om de leerervaringen radicaal te veranderen en studenten de vaardigheden te geven die ze nodig hebben om te gedijen in een snel evoluerende wereld.

