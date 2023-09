Picross e Games Vind nieuw leven op de Nintendo Switch

Alle negen games in de Picross e-serie, oorspronkelijk uitgebracht op de 3DS, vinden eindelijk hun weg naar de Nintendo Switch. De games waren sinds maart, toen de 3DS eShop sloot, niet meer te koop. Ontwikkelaar Jupiter heeft nu echter aangekondigd dat de eerste game in de serie, Picross S+, volgend jaar op de Switch verschijnt.

Picross S+ zal beschikbaar zijn voor £ 3.99 (of € 5/$ 5 voor lezers in andere regio's), terwijl de resterende Picross e-games voor dezelfde prijs als extra contentpakketten zullen worden aangeboden.

De Picross e-serie werd aanvankelijk uitgebracht tussen 2011 en 2018. De laatste game in de serie, Picross e9, werd echter alleen in Japan uitgebracht, waardoor fans buiten Japan graag eindelijk toegang tot de game wilden hebben.

Deze stap om de Picross e-games naar de Nintendo Switch te brengen lijkt misschien wat ingewikkeld, maar het zorgt ervoor dat deze geliefde games niet in de vergetelheid raken. De Video Game History Foundation schat dat maar liefst 87 procent van de games die vóór 2010 zijn uitgebracht, nu niet meer beschikbaar zijn. Met dit in gedachten is het duidelijk dat het behoud van deze games en het toegankelijk maken ervan voor een nieuw publiek cruciaal is voor hun lange levensduur in de gamegeschiedenis.

Picross S+ markeert een opwindende revival voor de Picross e-serie en biedt fans de mogelijkheid om opnieuw van deze puzzelgevulde avonturen te genieten. Met de belofte dat er nog meer contentpakketten zullen komen, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor fans van deze populaire franchise.

