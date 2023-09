Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: een gids voor de nieuwe wapens

By

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty is een uitbreiding die nieuwe wapens introduceert die spelers kunnen gebruiken. De uitbreiding biedt niet alleen een nieuw verhaal, maar bevat ook nieuwe vaardigheden, omgevingen, voertuigen en speurtochten. Een van de meest opwindende toevoegingen aan het spel is het arsenaal aan nieuwe wapens.

V uitrusten met krachtige vuurwapens en contactwapens is een van de leukste aspecten van Cyberpunk. Het stelt spelers, vooral degenen met de beste Cyberpunk 2077-builds, in staat om met gemak formidabele vijanden te overwinnen.

Phantom Liberty introduceert verschillende nieuwe wapens in het spel. Hier zijn er een aantal:

Bestellen:

Order is een dubbelloops jachtgeweer met dreigende aanpassingen zoals prikkeldraad en rode spuitverf. Het is door de lokale wetshandhavingsinstanties bestempeld als “illegaal”, wat wijst op de verwoestende kracht ervan.

Korrel:

Grit is een compact pistool met een verlengd magazijn. De toegevoegde munitie is handig bij het uitschakelen van meerdere tegenstanders. Net als Order wordt Grit ook als ‘illegaal’ beschouwd en wordt verwacht dat het een krachtig wapen is.

directeur:

De Warden is een SMG met een zwart en geel ontwerp. De vuurkracht is verbeterd met een batterijpakket, waardoor spelers waarschijnlijk hun schoten kunnen opladen voor een hoger penetratievermogen.

Visarend:

De Osprey is een sluipschuttersgeweer met een lange loop, een stevig magazijn en een gestroomlijnd vizier. Het is geschikt voor gevechten op lange afstand en biedt spelers precisie en kracht.

Hercules:

Hercules is een speciaal wapen met brandplekken en gevarensymbolen, wat de gevaarlijke en vluchtige aard ervan suggereert. Er wordt verwacht dat het vaardigheden heeft die vlammen of giftige schade aan vijanden kunnen toebrengen.

Rasetsu:

Rasetsu is een ander sluipschuttersgeweer, langer en dikker dan de Osprey. Dit wapen is waarschijnlijk in staat zwaar gepantserde vijanden te penetreren. Het wordt geproduceerd door Tsunami Defense Systems, bekend om hun toptechnologie.

Thermische katana:

De Thermal Katana is een slagwapen met een gloeiend rood zwaard. Het kan door het pantser van vijanden heen smelten, waardoor het een geduchte keuze is voor gevechten van dichtbij.

Dit zijn slechts enkele van de wapens die zijn geïntroduceerd in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Houd ons in de gaten voor meer updates zodra er nieuwe wapens worden aangekondigd. In de tussentijd kunt u onze Cyberpunk-pagina bezoeken voor het laatste nieuws en handleidingen.

Bronnen:

– CD-Projekt ROOD

Let op: Definities van termen en bronnen zijn weggelaten.