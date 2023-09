Sonatrach lanceert digitaal anticorruptieplatform om omkoping aan te pakken

By

Sonatrach, het Algerijnse staatsenergiebedrijf, heeft de lancering aangekondigd van zijn digitale rapportageplatform Sonatrach Anti-corruption Compliance: SPEAKUP, in een poging corruptie en omkoping te bestrijden. Het platform is ontwikkeld met veilige standaarden en hulpmiddelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen van personen die illegale activiteiten melden.

Via dit platform wil Sonatrach werknemers, partners, klanten en andere belanghebbenden aanmoedigen om ernstige illegale of illegale handelingen te melden die in strijd zijn met het anticorruptiebeleid en de gedragscode van het bedrijf. Door eerlijke berichtgeving mogelijk te maken, wil Sonatrach de strijd tegen corruptie versterken en een cultuur van transparantie en integriteit binnen het bedrijf tot stand brengen.

Als een van de grootste energiebedrijven ter wereld heeft Sonatrach de afgelopen twintig jaar te maken gehad met verschillende corruptieschandalen waarbij bedrijfsfunctionarissen en buitenlandse entiteiten betrokken waren. Het bedrijf was met name betrokken bij een corruptiezaak met twee Italiaanse bedrijven, Eni en Saipem, betreffende energie- en engineeringprojecten.

De Algerijnse rechterlijke macht onderzoekt momenteel de overname door Sonatrach van de olieraffinaderij Augusta op Sicilië in 2018. Dit onderzoek leidde tot de deportatie van de voormalige CEO van het bedrijf, Abdelmoumen Ould Kaddour, uit de VAE in 2021.

Het initiatief van Sonatrach om een ​​digitaal anticorruptieplatform te lanceren is een belangrijke stap voorwaarts in de aanpak van corruptie en omkoping binnen het bedrijf. Door een veilig platform voor rapportage te bieden, streeft Sonatrach ernaar een meer verantwoordelijke en ethische werkomgeving te creëren.

Deze stap komt omdat veel bedrijven over de hele wereld het belang van anti-corruptiemaatregelen erkennen en robuuste complianceprogramma's implementeren. Het aanmoedigen van werknemers en belanghebbenden om zich uit te spreken tegen corruptie is van groot belang bij het voorkomen en aanpakken van corrupte praktijken.

