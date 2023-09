Vroege Apple Black Friday-deals: wat u kunt verwachten en waar u ze kunt vinden

De feestdagen staan ​​voor de deur en dat betekent dat het tijd is om na te denken over uw kerstaankopen. Voor technologieliefhebbers en Apple-fans is Black Friday het perfecte moment om geweldige aanbiedingen voor Apple-producten te scoren. Terwijl de officiële Black Friday-uitverkoop nog een paar weken duurt, beginnen de eerste Apple Black Friday-deals al binnen te stromen.

Als het om Black Friday-deals gaat, zijn technische gadgets altijd een populaire categorie, en Apple-apparaten vormen hierop geen uitzondering. Hoewel Apple zelden kortingen aanbiedt op hun eigen producten, zijn er genoeg aanbiedingen te vinden als je weet waar je moet zoeken. Van Apple Watches tot AirPods, MacBooks en meer: ​​u kunt vroegtijdig besparen op gadgets voor iedereen op uw lijst.

Volgens John Thompson, Men's Health Gear and Commerce Editor, zijn enkele van de producten die je deze feestdagen in de gaten moet houden de AirPods Pro (2e generatie), Apple Watch Series 8, AirPods Max en de Apple Watch Ultra. Deze producten zijn nu al meer dan een jaar op de markt, en met nieuwe Apple-releases in het vooruitzicht kunnen er enkele verrassende kortingen zijn.

Als het om smartwatches gaat, integreren de opties van Apple naadloos in uw iOS-ecosysteem. De nieuwste versie van het merk, de Apple Watch Series 8, wordt geleverd met een reeks gezondheids- en fitnessfuncties. Als je op zoek bent naar een meer budgetvriendelijke optie, dan biedt de Apple Watch SE (1e generatie en 2e generatie) vergelijkbare functionaliteit tegen een lagere prijs.

Als het gaat om draadloze oordopjes zijn de AirPods van Apple een populaire keuze. De AirPods Pro en AirPods Max bieden eersteklas audiokwaliteit, terwijl de standaard AirPods (2e generatie) een meer betaalbare optie zijn. Als u op zoek bent naar oordopjes voor naar de sportschool of voor woon-werkverkeer, dan is er een AirPod-model dat bij uw behoeften past.

Ook de iPads van Apple zijn het overwegen waard tijdens de Black Friday-uitverkoop. De iPad Air en iPad Mini zijn woon-werk- en reisvriendelijke opties die draagbaarheid en gemak bieden. De iPad (9e generatie) is een budgetvriendelijkere optie die nog steeds alle functies biedt die je nodig hebt in een tablet.

Als je op zoek bent naar een nieuwe laptop, biedt Apple's MacBook-serie een scala aan opties. De onlangs uitgebrachte MacBook Air en de MacBook Air uit 2020 zijn momenteel tegen de laagste prijzen ooit. Hoewel de MacBook Pro-deals op dit moment niet zo indrukwekkend zijn, is het mogelijk dat we dichter bij Black Friday betere kortingen zullen zien.

Vergeet Apple-accessoires niet! Door uw Apple-apparaten te koppelen met de juiste accessoires, kunt u hun functionaliteit verbeteren. Overweeg om een ​​nieuwe telefoonoplader of een MagSafe-kabel aan te schaffen, deze komen altijd van pas. AirTags zijn ook een geweldig accessoire voor mensen die regelmatig hun bezittingen kwijtraken. Als je de voorkeur geeft aan iets met een vleugje kleur, biedt Beats Fit Pro een scala aan opties die vergelijkbaar zijn met de oordopjes van Apple.

Of Apple een eigen Black Friday-uitverkoop zal houden, is nog steeds onzeker. In het verleden bood het merk alleen kortingen op cadeaubonnen. Het is echter altijd de moeite waard om eventuele aankondigingen van Apple in de gaten te houden.

Als het gaat om het vinden van de beste Apple-deals, is het belangrijk om rond te shoppen. Hoewel Apple zelf misschien geen kortingen op zijn producten aanbiedt, doen andere retailers dat vaak wel. Houd online retailers, warenhuizen en technologiegerichte winkels in de gaten voor de beste deals.

Black Friday is een goed moment om geweldige aanbiedingen te scoren op Apple-apparaten. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe smartwatch, draadloze oordopjes, een tablet of een laptop, er zijn genoeg vroege deals waar je van kunt profiteren. Begin nu met het plannen van uw kerstinkopen en bereid u voor op de beste deals wanneer de officiële Black Friday-uitverkoop plaatsvindt.

