Realistische AI-stemmen creëren: de mogelijkheden en vragen die ze oproepen

In een wereld waarin AI-stemmen steeds vaker voorkomen, is het belangrijk om na te denken over de implicaties en mogelijke gevolgen. Van virtuele assistenten zoals Alexa en Siri tot de stemmen die te horen zijn in applicaties als TikTok: AI-systemen kunnen levensechte spraak produceren in verschillende talen en stemmen. Onlangs experimenteerde David Pierce, een gerespecteerd redacteur en co-presentator van The Vergecast, in een driedelige miniserie over AI met het trainen van AI-bots om zijn stem te repliceren.

Het proces omvatte het trainen van de AI-bots met behulp van scripts, bestaande audio uit eerdere Vergecast-afleveringen of een combinatie van beide. Het doel was om te bepalen hoe goed en snel een redelijke AI-kopie van zijn stem kon worden gemaakt. De resultaten waren verbazingwekkend, met vier verschillende tools die een wisselend succes lieten zien bij het repliceren van Davids stem.

Hoewel van geen van de AI-stemmen wordt verwacht dat ze David zullen vervangen, is het duidelijk dat ze snel verbeteren. Dit roept belangrijke vragen op over de mogelijke implicaties van dergelijke technologie. Welke verantwoordelijkheden hebben makers als ze AI gebruiken om hun stem te repliceren? Hoe gaan individuen om met de ethische en juridische uitdagingen die voortvloeien uit het gebruik van door AI gegenereerde stemmen?

De opkomst van AI-muziek, waarbij artiestenstemmen worden gebruikt om modellen te trainen die overtuigende liedjes in ieders stem kunnen creëren, brengt een soortgelijk dilemma met zich mee. Deze ontwikkelingen hebben het potentieel om een ​​decennium aan rechtszaken en ethische debatten over eigendom en toestemming te ontketenen. Het is van cruciaal belang om na te denken over de manier waarop deze instrumenten moeten worden gebruikt en hoe hun impact moet worden besproken.

Hoewel de mogelijkheden die AI-stemmen bieden enorm groot en democratiserend zijn, bestaat er een dringende behoefte om de deepfakes en potentiële problemen die deze kunnen veroorzaken aan te pakken. De snelle verbetering van de AI-technologie vereist dat deze discussies eerder vroeger dan later plaatsvinden. De ontwikkeling en het gebruik van realistische AI-stemmen zullen blijven bestaan, en het is van cruciaal belang om op een verantwoorde en ethische manier door dit nieuwe terrein te navigeren.

Definities:

– AI-stemmen: kunstmatig gegenereerde stemmen gecreëerd via AI-modellen die zijn getraind op menselijke spraak.

– Deepfakes: synthetische media die bestaande afbeeldingen en video's combineren en over de bronafbeeldingen of -video's heen leggen, vaak met kwade bedoelingen.

Bronnen:

– David Pierce, “Ik heb een bot gemaakt die bijna precies op mij lijkt. Het was makkelijker en beter dan ik had verwacht. Is dit cool of angstaanjagend?”, The Verge