De AI-app van Character.ai ziet een groeiende gebruikersbetrokkenheid

Character.ai, de AI-app-ontwikkelaar waarmee gebruikers hun eigen AI-personages kunnen creëren, ziet de betrokkenheid van gebruikers bij zijn mobiele apps toenemen. Uit een recente analyse van marktonderzoeksbureau Soortgelijkeweb is gebleken dat de iOS- en Android-apps voor Character.ai nu 4.2 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben in de VS, vergeleken met de mobiele apps van ChatGPT, die bijna 6 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben in de VS.

Character.ai heeft sinds de lancering in mei 2023 een opmerkelijke groei doorgemaakt en overtrof in de eerste week 1.7 miljoen installaties. Het behouden van gebruikers is een uitdaging voor de meeste mobiele apps, met een gemiddeld retentiepercentage over 30 dagen van 3-4% en verwijderingspercentages van meer dan 40% na 30 dagen. Character.ai is erin geslaagd early adopters te behouden en het gebruik ervan in de loop van de maanden sinds zijn debuut te vergroten.

ChatGPT heeft echter nog steeds een voorsprong op Character.ai op internet, vooral omdat veel gebruikers er de voorkeur aan geven hun AI-chatbots op mobiele apparaten te bouwen en ermee te communiceren in plaats van via een website. Wereldwijd laten Android-gegevens zien dat ChatGPT een aanzienlijk hoger aantal maandelijks actieve gebruikers op mobiel heeft vergeleken met Character.ai.

Een gebied waarop Character.ai opvalt, is de demografische groep jongere gebruikers. Ongeveer 60% van het webpubliek bestaat uit 18-24-jarigen, wat de afgelopen zomer consistent is gebleven, terwijl het websiteverkeer naar ChatGPT is afgenomen. Andere AI-aanbieders laten ook een lagere adoptie zien onder jongere leeftijdsgroepen.

Uit de gegevens van Soortgelijkeweb blijkt dat ChatGPT gedurende drie opeenvolgende maanden een daling in het wereldwijde websitebezoek heeft gezien. De recente hervatting van het schooljaar heeft echter geleid tot een herstel van het aantal bezoeken aan de ChatGPT-website, wat een ommekeer aangeeft. Character.ai daarentegen zag zijn websiteverkeer tijdens de zomer dalen, maar compenseerde dit door de adoptie van zijn mobiele apps.

Character.ai heeft het potentieel om zijn gebruikersbestand verder uit te breiden, ondersteund door zijn substantiële Series A-financiering van $150 miljoen en een waardering van $1 miljard. De oprichters van de startup, Noam Shazeer en Daniel De Freitas, hebben ruime ervaring op het gebied van AI en hebben een krachtig platform gebouwd dat haar product voortdurend verbetert.

Hoewel het succes van Character.ai en de groeiende gebruikersbetrokkenheid bemoedigend zijn, valt het nog te bezien of het zijn populariteit onder jonge gebruikers zal behouden of zal verdwijnen als een nieuwe AI-trend.

Bronnen: Gelijkaardigweb