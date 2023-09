Character.ai wint terrein op ChatGPT bij gebruik van mobiele apps

Character.ai, de AI-appmaker waarmee gebruikers hun eigen AI-personages kunnen ontwerpen, ervaart een aanzienlijke groei in het gebruik van mobiele apps. Volgens een recente analyse van marktinformatiebureau Soortgelijkeweb hebben de iOS- en Android-apps voor Character.ai nu 4.2 miljoen maandelijkse actieve gebruikers in de Verenigde Staten, vergeleken met de bijna 6 miljoen maandelijkse actieve gebruikers van ChatGPT in de VS.

Hoewel de groei van Character.ai opmerkelijk is, is ChatGPT nog steeds groter aanwezig op internet, wat mogelijk te wijten is aan de voorkeur van Character.ai-gebruikers om AI-chatbots op hun mobiele apparaten te bouwen en ermee te communiceren in plaats van via een website. Wereldwijd overtreft ChatGPT Character.ai ook wat betreft mobiel gebruik, met 22.5 miljoen maandelijkse actieve gebruikers voor ChatGPT vergeleken met 5.27 miljoen voor Character.ai.

Een interessant aspect is dat Character.ai een veel jongere doelgroep aantrekt in vergelijking met andere AI-apps, waaronder ChatGPT. Bijna 60% van Character.ai's webpubliek komt uit de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar, wat consistent is gebleven, zelfs toen het webverkeer van ChatGPT daalde. In juli vormden 18-24-jarigen slechts 27% van het webverkeer van ChatGPT.

Uit de analyse bleek ook dat andere AI-aanbieders een lagere adoptiegraad hebben onder jongere leeftijdsgroepen. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic en Google's Bard hebben veel lagere percentages (variërend van 18.46% tot 25.3%) van de 18-24-jarigen vergeleken met de 60% van Character.ai.

ChatGPT heeft de afgelopen drie maanden een daling gezien in het aantal wereldwijde websitebezoeken, maar de gegevens van Soortgelijkeweb laten tekenen van verbetering zien naarmate het schooljaar wordt hervat. Character.ai daarentegen bleef de hele zomer in gebruik vanwege de focus op entertainment in plaats van uitsluitend een huiswerkhulp of onderzoeksassistent te zijn.

Character.ai heeft een sterk potentieel voor verdere groei van het gebruikersbestand na de indrukwekkende $150 miljoen aan Series A-financiering, waardoor de startup een waarde van $1 miljard krijgt. De app onderscheidt zich van andere AI-karaktergeneratoren, met de oprichters Noam Shazeer en Daniel De Freitas, die voorheen AI-experts waren bij Google.

Hoewel de toekomstige acceptatie van Character.ai onzeker blijft, worden de oprichters van de app erkend als pioniers op het gebied van AI, en de startup heeft voortdurend ruimte voor verbetering naarmate meer gebruikers de personages creëren en ermee omgaan.

Bron: Soortgelijkeweb, Reuters