AGC, een wereldleider op het gebied van glas, chemicaliën en hightech materialen, heeft aangekondigd dat zijn Digital CurtainTM-lichtcontroleglas is toegepast op Toyota's Century-model, dat in 2023 op de markt zal worden gebracht. Dit is de eerste keer dat lichtcontroleglas glas is gebruikt in autodeurpanelen. De toepassing van Digital CurtainTM op de achterbank van het Century-model zorgt voor onmiddellijke controle van de lichttransmissie en het zicht, waardoor de ruimtelijkheid en het comfort van het cabine-interieur worden vergroot.

Digital CurtainTM is een soort lichtregelend glas dat de hitte en schittering van zonlicht vermindert en tegelijkertijd privacy biedt in gedimde toestand en een gevoel van openheid in heldere toestand. In tegenstelling tot eerder lichtregelglas dat als vaste ramen werd gebruikt, biedt Digital CurtainTM zowel chemische duurzaamheid als mechanische duurzaamheid, waardoor het geschikt is voor langdurige blootstelling aan verschillende weersomstandigheden. Bovendien vormt het ontwerp van het vensterglas, met zijn dunne en nette zwarte keramische ontwerp, een aanvulling op het prestige van het Century-model.

De implementatie van Digital CurtainTM elimineert de behoefte aan zonneschermen en creëert een grotere, geavanceerdere en comfortabelere zitruimte achterin, terwijl ook meer privacy wordt gewaarborgd. Omdat de auto-industrie steeds meer geavanceerde en diverse glasoplossingen vraagt, wil de AGC Groep bijdragen aan de realisatie van een nieuwe mobiliteitsmaatschappij door optimale materialen en oplossingen te bieden.

Digital CurtainTM lichtregelglas bestaat uit gelaagd glas met een speciale film ingeklemd tussen twee glasplaten. Deze film bevat een speciaal materiaal dat UV-stralen met ongeveer 99% vermindert, zowel in gedimde als doorlatende modus. De verdeling en oriëntatie van het speciale materiaal in de film kan worden geregeld via spanning, waardoor onmiddellijk kan worden geschakeld tussen de gedimde en doorlatende modus.

In de gedimde modus wordt het speciale materiaal willekeurig gerangschikt, waardoor het licht wordt verspreid en het glas ondoorzichtig wordt om schittering en hitte te verminderen en de privacy te garanderen. In de doorlatende modus, wanneer er spanning op de film wordt gezet, wordt het speciale materiaal in dezelfde richting uitgelijnd, waardoor licht door het glas kan gaan en het transparant wordt.

Over het geheel genomen betekent de toepassing van AGC's Digital CurtainTM lichtregelglas in het Century-model van Toyota een doorbraak in de autoglastechnologie, waardoor de passagiers een comfortabelere en veelzijdigere interieurervaring krijgen op het gebied van lichtregeling, zichtbaarheid en privacy.

Bron: AGC (geen URL opgegeven)