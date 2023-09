Afrikaanse literatuur in het digitale tijdperk verkent nieuwe doelgroepen en thema's

De eerste studie in boekvorm over digitale literatuur in Afrika, ‘African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria’, krijgt aanzienlijke academische aandacht. Het boek, geschreven door Shola Adenekan, voormalig journalist en universitair hoofddocent Afrikaanse studies, onderzoekt de rol van internet en nieuwe media bij het vormgeven van een nieuw publiek voor Afrikaanse literatuur.

Adenekan's inspiratie om het boek te schrijven kwam voort uit zijn eigen ervaringen met internet en verbindingen die hij maakte met schrijvers en denkers via e-maillijsten en sociale-mediaplatforms. Hij merkte een stijgende trend op waarin Afrikaanse literatuur online wordt gepubliceerd, op platforms zoals blogs, websites en later op sociale mediaplatforms zoals MySpace, Facebook en Tumblr.

Het digitale landschap bood een meer organische ruimte voor deze opkomende stemmen, aangezien hun primaire publiek het Afrikaanse digitale publiek werd in plaats van de traditionele uitgevers. Veel van de schrijvers en denkers waren vrouwen en vreemde Afrikanen wier werken door traditionele uitgevers niet waardig werden geacht. Platforms zoals de blog van Sokari Ekine en culturele en literaire netwerken boden ruimte aan queerschrijvers uit Kenia, Somalië en Zuid-Afrika om met elkaar in contact te komen en hun werk te delen.

Het internet heeft een aanzienlijke invloed gehad op de Keniaanse en Nigeriaanse literatuur. Zo werden de vroege werken van de Nigeriaanse romanschrijver Chimamanda Ngozi Adichie voor het eerst online gepubliceerd, terwijl het non-fictieboek van de Keniaanse schrijver Billy Kahora voortkwam uit een stuk gepubliceerd op een inmiddels ter ziele gegane blog. Afrikaanse digitale tijdschriften zoals African Writers, African Writing en Kwani speelden tegenwoordig ook een cruciale rol bij het bieden van platforms voor veel gevestigde Afrikaanse schrijvers.

Queer-activisme vond een thuis in de digitale ruimte. Veel queerschrijvers, geconfronteerd met homofobie, migreerden naar Europa en Amerika, maar bleven strijden tegen discriminatie. Het online platform stelde hen in staat hun ervaringen te verwoorden en de rijkdom van het queer-Afrikaanse leven te laten zien. De werken van queerschrijvers als Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah en Romeo Oriogun vormen een startpunt voor het begrijpen en theoretiseren van digitaal Afrika, waarbij de nadruk wordt gelegd op het snijvlak van queerness, politiek en burgerrechten.

Klasse speelt ook een rol in het digitale literaire landschap. Terwijl miljoenen Afrikanen met verschillende achtergronden internet gebruiken, komen veel van de pioniers van de digitale literaire gemeenschappen uit een solide middenklasseachtergrond. Deze schrijvers hebben vaak het voorrecht culturele ambassadeurs van het continent te zijn en kunnen in hun werk taboeonderwerpen als seksualiteit bespreken.

Adenekan hoopt dat zijn boek anderen zal inspireren om het Afrikaanse digitale en queer-leven in hun schrijven te verkennen. Hij benadrukt het belang van het bestuderen van het dagelijkse leven in Afrika, waarbij hij verder gaat dan de focus op het spectaculaire en zich bezighoudt met alledaagse rituelen.

Concluderend werpt ‘African Literature in the Digital Age’ licht op de dynamische en transformerende kracht van het internet bij het vormgeven van de Afrikaanse literatuur, waarbij de verhalen van queer Afrikanen worden belicht en de stemmen die de traditionele publicatienormen uitdagen.

Bronnen: Afrikaanse literatuur in het digitale tijdperk: klasse en seksuele politiek in nieuw schrijven uit Kenia en Nigeria door Shola Adenekan.