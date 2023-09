De Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria doet een beroep op digitale autonomie

De Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) heeft de Centrale Bank van Nigeria (CBN) opgeroepen om Bureaux De Change (BDC's) digitale autonomie te verlenen om wisselkoersconvergentie te bereiken. ABCON-president, dr. Aminu Gwadabe, bracht een rapport uit waarin hij er bij de topbank op aandrong om BDC's zonder bezwaar toestemming te geven om volledig over te stappen op digitale activiteiten.

Verwacht wordt dat het verlenen van digitale autonomie aan BDC’s zal leiden tot convergentie van de wisselkoersen, het minimaliseren van de marktvolatiliteit en het stimuleren van de economische groei. ABCON heeft een trackrecord op het gebied van het bereiken van renteconvergentie in het verleden, onder meer in 2006, 2009 en van 2018 tot 2020, voorafgaand aan het uitbreken van de Covid-19-pandemie.

Volgens Dr. Gwadabe zou het toestaan ​​van digitale autonomie aan operators de ontdekking van echte markttarieven vergemakkelijken, de implementatie van het geharmoniseerde wisselkoersbeleid van de federale overheid mogelijk maken en een effectief toezicht op BDC-transacties ondersteunen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

ABCON is proactief geweest in het omarmen van technologie en heeft sinds 2016 aanzienlijke investeringen gedaan in IT-onderzoek, ontwikkeling en implementatie van verschillende digitale oplossingen. BDC-operators beschikken nu over transactiemonitoringsystemen, uitgerust met IT-kantoorfaciliteiten en internetverbindingen. Ze registreren hun transacties online in realtime op Amazon Web Service (AWS) en halen er dagelijkse rapporten uit voor het indienen van retouren. Bovendien hebben operators geïntegreerd met de verificatieplatforms Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) en Bank Verification Number (BVN).

Deze digitale hervormingen vergroten niet alleen de operationele efficiëntie, maar dragen ook bij aan de algehele ontwikkeling en modernisering van de BDC-sector. Het verzoek van ABCON om digitale autonomie sluit aan bij de geplande hervormingen van de CBN voor BDC's, waarbij de noodzaak van naleving van technologische vooruitgang wordt benadrukt.

Bronnen:

– ABCON-rapport

– Vereniging van Bureaux De Change-operators van Nigeria