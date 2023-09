De Atlanta Journal-Constitution verwelkomt Imani Dennis en Abbey Edmonson bij het digitale team

De Atlanta Journal-Constitution (AJC) is verheugd de toevoeging van Imani Dennis en Abbey Edmonson aan haar digitale team aan te kondigen. Als specialisten op het gebied van sociale media-inhoud zullen Dennis en Edmonson verantwoordelijk zijn voor het programmeren van de sociale platforms van de redactiekamer, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Ze zullen samenwerken om de topjournalistiek van de AJC onder de aandacht te brengen en boeiende digitale inhoud te creëren.

Imani Dennis heeft als freelancer een waardevolle bijdrage geleverd aan de AJC en zal zich nu fulltime bij het team voegen. Voordat ze bij de krant kwam, werkte ze in 2020 als digitale stagiair in de herfst, waarbij ze ervaring opdeed in het beheer van sociale media, het bewerken van de startpagina van websites en het maken van nieuwsbrieven. Dennis speelde ook een cruciale rol bij het verslaan van de historische presidentsverkiezingen van 2020. Haar toewijding en indrukwekkende werk werden erkend met prijzen zoals de 2e plaats voor Best Entertainment Feature bij de GSPA 2020 Better Newspaper Honours Awards.

Abbey Edmonson, met een Master of Fine Arts-diploma in schrijven aan het Savannah College of Art and Design, brengt haar creatieve talenten naar het socialemediateam van het AJC. Ze werkte eerder als redactieassistent voor Invitation Magazines en was creatief directeur voor de Atlanta Legacy Trail. Edmonsons interesses reiken verder dan schrijven; haar vrije tijd besteedt ze ook aan het illustreren van cartoons en portretten.

De Atlanta Journal-Constitution is een prominente nieuwsorganisatie in het zuidoosten die zich richt op lokale zaken, waaronder staats- en lokale overheden, de economie, entertainment en sport. Het toegewijde team van journalisten streeft ernaar de waarheid bloot te leggen, het recht van het publiek om dit te weten te beschermen en gemeenschapsleiders verantwoordelijk te houden voor hun daden. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de oprichting van The Atlanta Constitution in 1868 en The Atlanta Journal in 1883, heeft de AJC zichzelf gevestigd als een vertrouwde bron van geloofwaardige, diepgaande journalistiek.

