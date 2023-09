Ervaar nostalgie met vintage paaseierenmokken

Als u in Ierland bent opgegroeid en Pasen hebt gevierd, kent u waarschijnlijk de mokken die bij uw chocolade-eieren werden geleverd. Deze mokken, vaak vergezeld van eieren van Nestlé of Cadbury, waren veel beter dan de standaard witte kopjes die nu voor hun gemak onze kasten vullen. Velen van ons houden deze nostalgische mokken al jaren vast.

Mick, een verzamelaar van nieuwe paaseiermokken uit de jaren 90, deelt dit gevoel. Hij heeft in de loop der jaren een enorme collectie verzameld, waaronder mokken met Smarties, Jaffa Cakes en Mars-repen. Nu is Mick eindelijk klaar om afstand te doen van zijn collectie en deze op 23 september te verkopen in een Pop Cup Shop bij Nick's Coffee in Ranelagh.

Mick en zijn partner Betzy zijn ervaren vintageverkopers, vaak te vinden op maandelijkse rommelmarkten in de Liberties. Deze keer bieden ze ongeveer 50 mokken te koop aan, samen met een selectie zorgvuldig gekozen kledingstukken uit hun collectie. De mokken zijn ongebruikt en in onberispelijke staat, variërend in prijs van €15 tot €30 per stuk. Of je nu een verzamelaar bent of gewoon verlangt naar een vleugje nostalgie in je kasten, deze mokken zijn een ideale vondst.

Toen hem werd gevraagd naar zijn gevoelens ten aanzien van de verkoop van de collectie, uitte Mick zijn opwinding en de wens om nieuwe huizen te vinden voor zijn geliefde mokken. Hij gelooft dat iedereen een favoriete chocoladereep heeft, dus waarom zou je niet een bijpassende mok hebben? Bovendien kon Mick niet anders dan commentaar geven op de achteruitgang van de kwaliteit van paaseierenmokken in de afgelopen jaren. Hij haalde herinneringen op aan de grootte en vorm van mokken uit de jaren 90 en begin 2000 en stelde dat het huidige aanbod onvoldoende is.

Vooral de mokken uit 2010 zijn teleurstellend. Ze hebben vaak onvoldoende ruimte voor een volle kop thee, en de ontwerpfouten, zoals de omgevallen lip, doen niet alleen afbreuk aan hun esthetiek, maar vormen ook een potentieel gevaar voor de gezondheid bij het vasthouden van warme dranken. Ter vergelijking: de collectie van Mick is een bewijs van het superieure vakmanschap uit het verleden.

Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een van deze vintage paaseimokken, houd er dan rekening mee dat ze met de hand moeten worden gewassen om een ​​lange levensduur te garanderen. De Pop Cup Shop op 23 september is the place to be als je een vleugje nostalgie aan je collectie wilt toevoegen. Mis deze kans niet om een ​​stukje geschiedenis van de paaseierenmok te bezitten.

