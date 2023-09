Nieuw LED-ontwerp bevordert het realisme in meeslepende displays

Onderzoekers van Meijo University en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) hebben goedkope en ultrakleine light-emitting diodes (LED's) ontwikkeld die meeslepende beeldschermen kunnen verbeteren. Deze LED's maken full-color beeldvorming met hoge resolutie mogelijk, wat cruciaal is voor virtuele en augmented reality-ervaringen. De onderzoekers stapelden blauwe, groene en rode micro-LED-arrays op hetzelfde substraat en bereikten een pixeldichtheid van 330 pixels per inch.

De gallium-indiumnitride-halfgeleiders die in de LED's worden gebruikt, voldoen aan de eisen op het gebied van resolutie, detail en kleurbreedte die nodig zijn voor realistische visuele ervaringen. Om optimale prestaties te verkrijgen, is het essentieel om de LED's als één geheel op hetzelfde substraat te construeren, en niet als afzonderlijke elementen.

De emissiegolflengten van de LED's waren 486, 514 en 604 nanometer, met een emissiespectrum dat smal genoeg was om rood, blauw en groen licht uit te zenden en daartussen onderscheid te maken. Hoewel er enkele externe uitgezonden golflengten waren en de rode en blauwe emissies minder waren dan de groene emissie als gevolg van schade tijdens de fabricage van het apparaat, zijn de onderzoekers van mening dat het optimaliseren van de kristalgroeiomstandigheden deze defecten kan aanpakken.

De ontwikkeling van verbeterde LED's is cruciaal voor het bereiken van realisme op een hoger niveau in meeslepende displays. Door deze LED's te integreren in moderne metaverse-toepassingen kunnen gebruikers meeslependere en levendigere ervaringen ervaren op het gebied van gaming, cosmetica en andere gebieden. De onderzoekers werken er nu aan om de apparaten op goedkope saffiersubstraten klaar te maken voor praktisch gebruik.

Dit nieuwe LED-ontwerp markeert een belangrijke stap in de richting van het creëren van ultrahoge helderheid en definitie in meeslepende beeldschermen, waardoor mogelijkheden ontstaan ​​voor meer realistische en boeiende visuele ervaringen.

Bron: Meijo Universiteit, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)