Apple Inc: handelt de aandelenhandel boven de reële waarde?

In dit artikel zullen we de intrinsieke waarde van Apple Inc. (AAPL) schatten met behulp van een Discounted Cash Flow (DCF)-model. Het DCF-model houdt rekening met de verwachte toekomstige kasstromen van het bedrijf en verdisconteert deze tot hun huidige waarde.

Om de kasstromen te schatten, gebruiken we een tweefasenmodel met twee perioden van groeipercentages. De eerste fase vertegenwoordigt een hogere groei, terwijl de tweede fase een lagere groeifase vertegenwoordigt. Waar mogelijk worden schattingen van analisten gebruikt en in gevallen waarin deze niet beschikbaar zijn, extrapoleren we de eerdere vrije kasstroom.

We gaan ervan uit dat bedrijven met een krimpende vrije kasstroom hun krimptempo zullen vertragen, en dat bedrijven met een groeiende vrije kasstroom in de loop van de tijd een langzamer groeitempo zullen ervaren. Dit weerspiegelt het feit dat de groei in de beginjaren doorgaans meer vertraagt ​​dan in latere jaren.

De toekomstige kasstromen worden vervolgens verdisconteerd naar hun huidige waarde met behulp van een disconteringsvoet. We gaan ervan uit dat een dollar vandaag waardevoller is dan een dollar in de toekomst. De contante waarde van de kasstroomschatting over een periode van tien jaar wordt berekend op 10 biljoen dollar.

Naast de kasstromen voor de komende tien jaar berekenen we de Terminal Value, die rekening houdt met alle toekomstige kasstromen na de periode van tien jaar. Voor de Terminal Value wordt een conservatief groeipercentage gehanteerd, gebaseerd op het gemiddelde van de tienjaarsrente op staatsobligaties. De huidige waarde van de eindwaarde wordt geschat op 10 biljoen dollar.

De totale aandelenwaarde, die de som is van de contante waarde van de kasstromen en de contante waarde van de eindwaarde, wordt berekend op 2.5 biljoen dollar. Als we deze waarde delen door het aantal uitstaande aandelen, zien we dat het aandeel rond de reële waarde lijkt te handelen.

Het is belangrijk op te merken dat waarderingen onnauwkeurig kunnen zijn en dat verschillende aannames de resultaten kunnen beïnvloeden. Het DCF-model houdt geen rekening met de cycliciteit van de sector of de toekomstige kapitaalvereisten van een bedrijf. Daarom is het van cruciaal belang om andere factoren in overweging te nemen bij het beoordelen van de potentiële prestaties van een bedrijf.

Concluderend: hoewel het DCF-model suggereert dat Apple Inc. dicht bij zijn reële waarde handelt, is dit slechts een van de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een investering. Het wordt aanbevolen om andere aspecten te onderzoeken, zoals risico's, toekomstig winstpotentieel vergeleken met sectorgenoten, en alternatieve investeringsmogelijkheden.

