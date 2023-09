Nieuwe Nanoleaf-lampen en andere gadgets van IFA 2023

By

De recente technologiebeurs IFA 2023 in Berlijn toonde een reeks opwindende gadgets en slimme apparaten voor thuisgebruik. Hoogtepunten waren onder meer nieuwe Nanoleaf-lampen, slimme ramen, slimme oplaadoplossingen en plafondlampen. Hier zijn een paar opvallende producten uit de show:

Het Canadese ontwerpbureau Umbra werkte samen met Nanoleaf om twee innovatieve slimme lampen te creëren. De Cono van $ 95 is een draagbare lamp met een X-vormige standaard op batterijen, terwijl de Cup van $ 130 een bedrade bureaulamp is met ingebouwde opbergruimte voor pennen en andere bureauartikelen. Beide lampen zijn Matter-compatibel en kunnen via Bluetooth worden bediend met behulp van de Nanoleaf-app.

Slimme ramen waren ook een opvallende trend op de beurs. De eHandle ConnectSense is een handgreep voor ramen in Europese stijl met een ingebouwde Z-Wave-sensor. Deze sensor kan trillingen en de open/dicht- of kantelpositie van het raam detecteren, waardoor verschillende automatiseringen mogelijk zijn zonder dat er lelijke plastic dongles aan muren of ramen nodig zijn.

Yeelight presenteerde de Yeelight Pro P20 Rooflight, die het effect van een dakraam nabootst met behulp van op nanotechnologie gebaseerde ‘Rayleigh Scattering’. Dit realistisch ogende daklicht kan in het plafond worden gemonteerd en is compatibel met het Matter-protocol.

Aqara introduceerde de T1M-plafondlamp, die is voorzien van een van kleur veranderende ring die kan worden gebruikt om visuele waarschuwingen te verzenden wanneer deze is geïntegreerd met het Aqara smart home-platform. Bovendien debuteerde Aqara met het slimme slot U200, ontworpen voor insteekdeuren in Europese stijl. Dit retrofitslot biedt verschillende ontgrendelingsmethoden, waaronder vingerafdruk, sleutelcode en NFC.

Over het geheel genomen bevatte IFA 2023 een reeks innovatieve gadgets die beloven het gemak en de functionaliteit van slimme huizen te verbeteren. Of het nu gaat om draagbare slimme lampen, slimme ramen of geavanceerde verlichtingsoplossingen: deze producten geven vorm aan de toekomst van domotica.

