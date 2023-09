Maak kennis met de BMW M 1000 RR: een nieuw prestatieniveau

De BMW S 1000 RR wordt al lang beschouwd als een stralende ster in de wereld van supersportmotoren en zet de maatstaf voor hedendaagse prestaties. BMW heeft de zaken nu echter naar een geheel nieuw niveau getild met de introductie van de M 1000 RR. Deze indrukwekkende machine bewijst dat er altijd ruimte is voor verbetering, ook als je aan de top staat.

De M 1000 RR wordt geleverd met een aantal opmerkelijke verbeteringen, waardoor hij zich onderscheidt van zijn voorganger. Aan deze verbeteringen hangt echter een flink prijskaartje, waardoor de M 1000 RR een van de duurste productiemotorfietsen op de markt is. In Maleisië kost het een aanzienlijke RM 289,500, terwijl in de VS de adviesprijs van de fabrikant $ 37,990 bedraagt.

Een van de opvallende kenmerken van de M 1000 RR is het M Competition Package, dat opmerkelijke upgrades biedt voor liefhebbers. Dit pakket bevat een zwenkarm van geanodiseerd aluminium, M rem- en koppelingshendels, remhendelbeschermer, M duurketting en M voetsteun voor de berijder. De M Carbon wielen verbeteren niet alleen de stijl van de motorfiets, maar verminderen ook het onafgeveerde gewicht, wat resulteert in een betere handling en reactievermogen op de weg of op het circuit.

Onder zijn indrukwekkende uiterlijk gaat de BMW M 1000 RR gepaard met een formidabel chassisontwerp, nauwkeurig afgestemd op de eisen van het circuit. Hij wordt aangedreven door een vloeistofgekoelde viercilinder viertaktmotor van 999 cc, beschermd door de M Engine Protector voor extra duurzaamheid. De motor is voorzien van BMW's ShiftCam-technologie, die variabele inlaatnokkenasregeling biedt. Deze technologie optimaliseert de prestaties over verschillende toerentalbereiken en levert een indrukwekkend vermogen van 212 pk bij 15,000 tpm en een koppel van 79 Nm bij 11,000 tpm.

Qua technologie is de M 1000 RR uitgerust met een groot 6.5-inch TFT-display en een OBD-interface voor de standaard M GPS-Laptrigger. Bovendien hebben rijders de mogelijkheid om hun fiets aan te passen met een selectie optionele accessoires, waaronder verschillende windschermen, de M Datalogger en de M Cover Kit.

De BMW M 1000 RR blijft niet alleen indruk maken met zijn prestaties, maar ook met zijn iconische kleurenschema van Light White, Racing Blue Metallic en Racing Red. Met zijn opmerkelijke verbeteringen legt deze supersportmotor de lat hoger en zet hij een nieuwe standaard op het gebied van krachtige motorfietsen.

Bronnen:

– BMW M 1000 RR officiële website

– Motortijdschrift