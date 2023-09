De verborgen blootstelling aan China van S&P 500-aandelen

Uit een recente analyse van de S&P 500 door Investor's Business Daily is gebleken dat tien aandelen in de index sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit China. Uit het onderzoek bleek dat bedrijven als Qualcomm, Monolithic Power en Texas Instruments meer dan 27% van hun omzet uit China of zijn territoria halen.

Deze cijfers zijn aanzienlijk hoger dan die van Apple, waarvan vaak wordt aangenomen dat het een grote blootstelling aan China heeft. In feite haalde Apple in zijn laatste jaarverslag slechts 18.8% van zijn omzet uit China. Desondanks hebben de tien bedrijven met de meeste blootstelling aan China hun aandelen dit jaar met 30% zien stijgen, waarmee ze beter presteerden dan de algemene S&P 500.

Er zijn echter tekenen dat beleggers nu het risico dat aan de Chinese markt verbonden is, beginnen in te prijzen. De aandelen van Apple daalden met 3% na berichten dat sommige van zijn producten zouden kunnen worden geblokkeerd voor gebruik door de Chinese overheid. Dit zou een indicatie kunnen zijn van een veranderend sentiment ten aanzien van China-gerelateerde risico's.

Eén factor die de zorgen over investeringen in China verergert, is de trage economische groei van het land. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie met slechts 3.2%, aanzienlijk onder de gebruikelijke normen. Het zijn niet alleen politieke spanningen die een risico vormen voor bedrijven die afhankelijk zijn van de Chinese markt; de algehele economische gezondheid van het land is ook een factor waarmee rekening moet worden gehouden.

De technologiesector is bijzonder blootgesteld aan China, waarbij 80% van de tien meest aan China blootgestelde bedrijven in de S&P 500 in deze sector actief zijn. Qualcomm, dat 63% van zijn omzet uit China haalt, heeft zijn aandelenkoers dit jaar met 3.2% zien dalen. Monolithic Power daarentegen heeft zijn aandelen met ruim 40% zien stijgen, ondanks dat 52% van de inkomsten uit China komt.

Hoewel beleggers zich momenteel misschien niet al te veel zorgen maken over hun blootstelling aan China, zou dit sentiment kunnen veranderen naarmate de betrekkingen tussen de VS en China verder onder druk komen te staan ​​en de Chinese economie blijft vertragen.

Bron: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definities:

– S&P 500: De S&P 500 is een aandelenindex die de aandelenprestaties meet van 500 grote bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen in de Verenigde Staten.

– Opbrengsten: Opbrengsten hebben betrekking op het totale bedrag aan inkomsten dat een bedrijf genereert uit zijn primaire activiteiten, zoals de verkoop van goederen of diensten.

– Blootstelling aan China: Blootstelling aan China verwijst naar de mate waarin een bedrijf voor zijn financiële prestaties afhankelijk is van omzet of activiteiten in China.

– Sector: In de financiële sector verwijst een sector naar een specifieke bedrijfstak of segment van de economie. De S&P 500 is onderverdeeld in verschillende sectoren, zoals informatietechnologie en gezondheidszorg, op basis van de soorten bedrijven die in de index zijn opgenomen.