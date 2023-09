Hoe je snel credits kunt verdienen in Starfield

Starfield, Bethesda's nieuwste ruimteverkenningsspel, draait om het verwerven van credits waarmee je uitrusting kunt kopen, je ruimtevaartuig kunt upgraden en bemanningsleden kunt inhuren. Hoewel er verschillende methoden zijn om credits te verdienen in het spel, zijn veel ervan traag en inefficiënt voor degenen die geen echt geld willen uitgeven. Hier zijn enkele van de snelste manieren om legaal credits te verzamelen in Starfield:

1) Ontgrendel de Commerce-vaardigheid

De Commerce-vaardigheid is essentieel voor het kopen en verkopen van goederen in Starfield. Door vaardigheidspunten in Commerce te investeren, kun je een reeks voordelen ontgrendelen, zoals winkelkorting, hogere verkoopwinst en meer. Naarmate je deze vaardigheid verder ontwikkelt, worden de kortingen en winstverhogingen nog belangrijker.

2) Strategisch plunderen

In Starfield kun je overal voorwerpen verzamelen. Niet alle items zijn echter waardevol genoeg om hun gewicht te rechtvaardigen. Vanwege het beperkte draagvermogen is het belangrijk om de waarde van een artikel zorgvuldig te beoordelen in verhouding tot het gewicht voordat u besluit het wel of niet mee te nemen.

3) Verbeter de scavenging-vaardigheid

Met de Scavenging-vaardigheid in Starfield kun je niet alleen verborgen schatten ontdekken, maar ook waardevolle items in containers vinden. Naarmate je verder komt in Scavenging, kom je zeldzamere en waardevollere items tegen, wat een lucratieve kans biedt om credits te verdienen tijdens het verkennen.

4) Neem opdrachten van alle missieborden

Missieborden in verschillende nederzettingen en facties bieden zijmissies aan die je belonen met credits. Als je deze missies voltooit, kun je aanzienlijke kredietbeloningen verdienen, en het missiebord van elke factie zal unieke missies hebben die zijn afgestemd op hun doelen.

5) Bouw buitenposten

Het vestigen van buitenposten op planeten vergt enige inspanning, maar de beloningen zijn de moeite waard. Door je buitenposten zo te configureren dat ze waardevolle grondstoffen produceren, kun je een schat aan grondstoffen verzamelen die je voor credits kunt verkopen. Hoe meer buitenposten u beheert, hoe groter uw potentiële winst zal zijn.

6) Verkoop eventuele extra schepen die je hebt

Als je meer ruimteschepen hebt dan je aankan, overweeg dan om ze via een scheepstechnicus te verkopen. Hoewel er misschien kleine kosten verbonden zijn aan het registreren van uw schip, kan het verkopen van extra schepen aanzienlijke rendementen opleveren en ruimte vrijmaken voor meer winstgevende ondernemingen.

7) Voltooi factiemissies

Het aangaan van factiemissies bevordert niet alleen het verhaal van het spel, maar levert ook royale kredietbeloningen op. Deze missies sluiten aan bij de doelen van de door jou gekozen factie en bieden een uitstekende manier om onderweg je credits te vergroten.

8) Vooruitgang via de lineaire missievoortgang

Het voltooien van campagnemissies is een eenvoudige manier om credits te verdienen. De meeste missies bieden geldelijke compensatie, en sommige bieden zelfs zeldzame items als beloning. Zorg ervoor dat je prioriteit geeft aan deze missies om zowel credits als waardevolle grondstoffen te verdienen.

9) Verkoop enquêtegegevens

Terwijl je verschillende planeten verkent, neem je de tijd om de lokale flora, fauna en geologische kenmerken te scannen. Elke scan draagt ​​bij aan uw verzameling enquêtegegevens, die voor credits kan worden verkocht aan Vladimir Sall, een lid van de Constellation-factie.

10) Wees voorzichtig met console-opdrachten (cheats).

Als je bereid bent de regels te omzeilen, kunnen console-opdrachten in Starfield onmiddellijk rijkdom opleveren in de vorm van credits. Het gebruik van cheats kan er echter voor zorgen dat je later in het spel geen prestaties behaalt, dus gebruik ze verstandig.

Kortom, credits zijn essentieel in Starfield. Door deze methoden te gebruiken, kunt u snel credits verdienen zonder dat u echt geld hoeft uit te geven of regels hoeft te overtreden.

Bronnen: Betesda