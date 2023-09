Maak je klaar voor de lancering van de iPhone 15!

Het iPhone 15-feest staat voor de deur en jij bent van harte uitgenodigd! Het is weer die tijd van het jaar waarin Apple hun nieuwste reeks iPhones aankondigt, en dit jaar is dat de iPhone 15. Het evenement, genaamd ā€œWonderlustā€, staat gepland voor dinsdag 12 september 2023 om 10:00 uur (PST). De pre-orderdatum is vastgesteld op vrijdag 15 september 2023 om 05:00 uur (PDT) en de officiĆ«le lanceringsdatum is vrijdag 22 september 2023.

Volgens meerdere bronnen gaan er geruchten dat de productie van de iPhone 15 mogelijk verschuift van China naar India. Hoewel dit nog niet is bevestigd, zijn velen enthousiast over de mogelijkheid van een verandering van reisbestemming voor de lancering. Of we nu uit China of India komen, het is belangrijk om onze paspoorten bij de hand te hebben en ervoor te zorgen dat we al onze reisdocumenten en reisroutes in orde hebben.

Terugkijkend op het succes van de iPhone 14 USA Pre-Order Thread, met meer dan 25,000 berichten, 1 miljoen views en in totaal 1,500 stemmen, is het duidelijk dat de opwinding over nieuwe iPhones ongeƫvenaard is. Zullen we dit jaar nog een record kunnen breken? De tijd zal het leren.

Naarmate de lancering nadert, wordt het volgen van onze bestellingen essentieel. Zodra de bestellingen de fase ā€˜Voorbereiden voor verzendingā€™ bereiken, kunnen we dit weekend beweging verwachten. Dit is het moment waarop we onze pakketten kunnen volgen met behulp van het opgegeven trackingnummer. UPS is een van de vervoerders voor Apple en via hun website kunnen we onze iPhone-zendingen volgen. Het is belangrijk om onze factuur met het serienummer bij de hand te hebben. Deze kunt u vinden op de website van Apple.

Een van de meest verwachte scans tijdens het verzendproces is de ā€œImport Scanā€ in Louisville, Kentucky. Deze scan geeft aan dat de zending de importprocedures in het ontvangende land heeft doorlopen en garandeert dat de iPhone de volgende dag arriveert. Het is de laatste mijlpaal voordat we eindelijk de nieuwe iPhones in handen krijgen.

Bereid je dus voor op de lancering van de iPhone 15! Zorg ervoor dat uw paspoort up-to-date is, volg uw bestelling en bereid u voor op het verwelkomen van de nieuwste toevoeging aan de Apple-familie.

