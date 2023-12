Nieuwe ontdekkingen over dwergstelsels die in een baan om de Melkweg draaien

Een recent onderzoek met behulp van gegevens van de Gaia-missie van het European Space Agency heeft nieuw licht geworpen op het lot van dwergstelsels die in een baan om de Melkweg draaien. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, zijn deze dwergstelsels geen langetermijnsatellieten van de Melkweg, maar eerder late aankomsten die uiteindelijk worden vernietigd als ze te dicht bij ons massieve sterrenstelsel komen.

De onderzoekers gebruikten Gaia-gegevens om galactische overblijfselen in de Melkweg te identificeren die afkomstig waren van kleinere sterrenstelsels die waren opgeslokt. Door deze analyse ontdekten ze dat de meeste overblijfselen van dwergstelsels in de afgelopen 3 miljard jaar de Melkweg zijn binnengekomen. Toen deze dwergstelsels in botsing kwamen met ons sterrenstelsel ondergingen ze echter aanzienlijke structurele veranderingen en verloren ze veel van hun gas als gevolg van de turbulentie die door de botsing werd veroorzaakt.

Een intrigerende bevinding uit het onderzoek is het gebrek aan donkere materie in de dwergstelsels die door de Melkweg werden geabsorbeerd. Volgens de klassieke natuurkunde zouden deze sterrenstelsels aanzienlijke hoeveelheden donkere materie moeten bevatten, wat zou hebben geholpen hun structuur te behouden, zelfs nadat ze in de Melkweg waren opgenomen. Het feit dat deze sterrenstelsels geen donkere materie hadden, impliceert dat de dwergstelsels die momenteel in een baan om de Melkweg draaien waarschijnlijk ook een tekort aan donkere materie zullen hebben en mogelijk een soortgelijk lot te wachten staan: ze worden geabsorbeerd door onze Melkweg.

Deze bevindingen dagen eerdere aannames uit over de levensduur van dwergstelsels die rond de Melkweg draaien. Vroeger werd aangenomen dat deze sterrenstelsels miljarden jaren in een baan om de aarde konden blijven draaien vanwege hun rijke gehalte aan donkere materie. Het nieuwe onderzoek suggereert echter dat deze sterrenstelsels slechts een relatief korte periode overleven voordat ze worden verstoord en geabsorbeerd.

Het schatten van het donkere materiegehalte van geabsorbeerde dwergstelsels is een uitdagende taak, omdat donkere materie onzichtbaar en niet-detecteerbaar is. Veranderingen in de snelheden en banen van sterren in deze sterrenstelsels als gevolg van interacties met objecten in de Melkweg maken het moeilijk om hun donkere materie-gehalte nauwkeurig te meten.

Hoewel de onderzoekers hoopvol zijn dat alternatieve methoden inzicht kunnen verschaffen in de donkere materie-inhoud van deze geabsorbeerde sterrenstelsels, blijven de mysteries rond het lot van dwergstelsels in de aanwezigheid van de intense zwaartekracht van de Melkweg onopgelost. Verdere studies en observatiegegevens zullen cruciaal zijn bij het ontrafelen van de complexiteit van deze interacties en het begrijpen van de rol van donkere materie in het voortbestaan ​​van dwergstelsels.

Lees meer in het webverhaal: Nieuwe ontdekkingen over dwergstelsels die in een baan om de Melkweg draaien