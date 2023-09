Onderzoek naar de evolutie van tomaten: van wild naar wonderbaarlijk

Biologen van de Universiteit van Massachusetts Amherst hebben onderzoek gedaan naar de evolutionaire geschiedenis van tomaten, waarbij ze de reeks eigenschappen hebben blootgelegd die hebben geleid tot de ontwikkeling van hun specifieke kenmerken. De bevindingen, gepubliceerd in Plants, People, Planet en The American Journal of Botany, werpen licht op hoe fruit in het wild evolueert en bieden inzichten die kunnen helpen bij toekomstige inspanningen voor gewasverbetering.

Het onderzoek concentreerde zich op de verwanten van moderne tomaten, verschillende wilde soorten die voorkomen langs de westkust van Zuid-Amerika. Deze wilde soorten verschillen sterk van de tomaten die we tegenwoordig kennen. Ze zijn klein, groen als ze rijp zijn, en velen hebben een onaangename smaak en geur.

Om de transformatie van deze wilde tomaten naar het heerlijke en visueel aantrekkelijke fruit waar we van genieten te begrijpen, bestudeerden de onderzoekers evolutionaire syndromen, dit zijn reeksen eigenschappen die samen voorkomen in fruit. Eerdere onderzoekers hadden niet alle soorten wilde tomaten bij elkaar gekweekt om bewijs voor deze syndromen te verzamelen.

Het team verzamelde zaden van 13 soorten wilde tomaten en meerdere varianten binnen elke soort. Ze kweekten deze planten en onderzochten hun vruchten op kenmerken zoals kleur, vorm, suiker- en zuurgehalte en DNA-analyse. Ook de vluchtige organische stoffen die verantwoordelijk zijn voor het aroma van de tomaten werden gemeten en geclassificeerd.

Uit de resultaten bleek dat eigenschappen als geur, smaak en kleur syndromatisch zijn en dat er een overeenkomst bestaat tussen het uiterlijk van de tomaat en zijn smaak. Dit onderzoek geeft een uitgebreid inzicht in hoe wilde tomaten van elkaar en van gecultiveerde variëteiten verschillen.

Het onderzoek profiteerde ook van de verzamelinspanningen van Charles Rick, die tijdens zijn reizen door Zuid-Amerika zaden van wilde tomatensoorten verzamelde. De onderzoekers kweekten deze verzamelde zaden naast hun eigen zaden en vergeleken de eigenschappen van de verschillende soorten.

Dit onderzoek belicht niet alleen de evolutionaire geschiedenis van tomaten, maar heeft ook implicaties voor het kweken van voedzamere en aantrekkelijkere fruitvariëteiten. Door de eigenschappen te begrijpen die bijdragen aan de wenselijke eigenschappen van tomaten, kunnen wetenschappers werken aan de ontwikkeling van verbeterde rassen voor consumptie.