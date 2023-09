Onderzoekers ontdekken potentiële blauwdruk voor neuronen in de eenvoudigste dieren

Onderzoekers hebben bewijs gevonden van neuronachtige cellen in placozoën, een van de eenvoudigste diersoorten. Placozoën bestaan ​​al honderden miljoenen jaren in de zeeën en het is mogelijk dat ze dienden als blauwdruk voor de zenuwstelsels die voorkomen in complexere dieren, waaronder mensen. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

Placozoën lijken onder een microscoop op amoeben, maar zijn eigenlijk dieren. Ze zijn nauwer verwant aan neteldieren (waaronder zeeanemonen en koralen) en bilaterianen (gewervelde dieren) in de levensboom. Terwijl andere dierlijnen een zenuwstelsel hebben dat wordt bestuurd door neuronen, werd aangenomen dat placozoën anders waren en geen neuronen bezitten.

In plaats van neuronen gebruiken placozoën peptidergische cellen om bepaald gedrag te reguleren. Deze cellen geven korte ketens van aminozuren vrij die omliggende cellen activeren, vergelijkbaar met de functie van neuronen in complexere organismen. Deze gelijkenis bracht onderzoekers ertoe verder onderzoek te doen, waarbij ze theoretiseerden dat deze cellen het zenuwstelsel van een oude dierlijke voorouder zouden kunnen vertegenwoordigen.

Het onderzoeksteam bestudeerde genexpressie in placozoën en ontdekte 14 soorten peptidergische cellen die belangrijk zijn voor de opbouw van neuronen bij andere dieren. Ze ontdekten echter dat peptidergische cellen in placozoa geen elektrische activiteit hebben en geen berichten kunnen ontvangen, wat aangeeft dat het geen echte neuronen zijn.

Door potentiële interacties tussen peptidergische cellen en andere cellen in placozoën in kaart te brengen, identificeerden de onderzoekers een complex signaalnetwerk en specifieke paren neuropeptiden en receptoren. Dit ondersteunt de chemische hersenhypothese, die suggereert dat vroege zenuwstelsels evolueerden als netwerken van cellen die met elkaar verbonden waren via chemische signalen in plaats van via elektrische signalen.

Door peptidergische cellen te vergelijken met neuronen bij andere dieren, ontdekten de onderzoekers grote overeenkomsten in de manier waarop genen worden gebruikt, wat aangeeft dat vroege zenuwstelsels ooit vergelijkbaar waren met die van placozoën voordat ze evolueerden naar complexe cellen die elektrische signalen uitzenden.

Hoewel placozoën misschien eenvoudig zijn vergeleken met mensen, is hun complexiteit groter dan verwacht. Verder onderzoek naar placozoa en andere dierlijnen zal een beter begrip opleveren van de evolutie van het zenuwstelsel en licht werpen op de functies van neuronen in onze hersenen.

