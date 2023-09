XRISM-satelliet wordt gelanceerd om het heelal in verschillende kleuren röntgenstraling te bestuderen

Samenvatting: De X-Ray Imaging and Spectroscopie Mission (XRISM)-satelliet, een samenwerkingsverband tussen de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en NASA met deelname van de European Space Agency, werd op 6 september gelanceerd. De missie van XRISM is om röntgengolflengten met ongekende precisie te detecteren en wetenschappers te voorzien van baanbrekende nieuwe metingen van hete en energetische plekken in het universum. In tegenstelling tot bestaande röntgentelescopen kan XRISM verschillende kleuren röntgenlicht onderscheiden, waardoor een schat aan informatie wordt ontsloten. Het instrument detecteert röntgenstraling door middel van kleine temperatuurschommelingen, waardoor het chemische elementen in objecten kan identificeren en de snelheden van gasbewegingen kan aflezen. De satelliet heeft tot doel een nieuw beeld te geven van het hete en energetische universum, door stellaire explosies, interacties tussen zwarte gaten en samensmeltingen van sterrenstelsels in ongekend detail waar te nemen. Wetenschappers van de Universiteit van Chicago zullen XRISM's eerste waarnemingen van massieve clusters en groepen van sterrenstelsels analyseren, in de hoop de interacties tussen superzware zwarte gaten en hun gaststelsels te begrijpen. XRISM zal ook de overvloed aan chemische elementen meten en de huidige chemische samenstelling van het universum onthullen. Het lanceren van een satelliet voor röntgenwaarnemingen vanuit de ruimte vormt een aanzienlijke uitdaging omdat de atmosfeer van de aarde röntgenstralen blokkeert. Dit is de vierde poging om een ​​soortgelijke satelliet met succes te lanceren en te exploiteren, en wetenschappers zijn optimistisch over het potentieel van XRISM.

Bronnen:

– Universiteit van Chicago. “XRISM-satelliet wordt gelanceerd om het universum in verschillende kleuren röntgenstralen te bestuderen.” Phys.org. Opgehaald op 11 september 2023