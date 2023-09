Computervisie benutten om inzichten in lithium-ionbatterijen te ontsluiten

By

Onderzoekers hebben computer vision, een vorm van machinaal leren, gebruikt om een ​​beter inzicht te krijgen in de werking van oplaadbare lithium-ionbatterijen. Door röntgenfilms van batterijelektroden op nanoschaalniveau nauwgezet te onderzoeken, hebben wetenschappers voorheen verborgen fysische en chemische details blootgelegd. Deze doorbraak heeft het potentieel om de efficiëntie van lithium-ionbatterijen te verbeteren, met bredere toepassingen in het begrijpen van complexe systemen zoals celdeling in embryo's.

De studie, geleid door onderzoekers van het SLAC National Accelerator Laboratory van het Department of Energy, Stanford University, MIT en het Toyota Research Institute, concentreerde zich op lithiumijzerfosfaat (LFP) deeltjes. LFP-deeltjes, bedekt met een dunne laag koolstof voor verbeterde elektrische geleiding, worden vaak aangetroffen in de positieve elektroden van lithium-ionbatterijen.

Om de interne processen van de batterijen te observeren, creëerde het onderzoeksteam transparante batterijcellen met twee elektroden omgeven door een elektrolytoplossing met vrij bewegende lithiumionen. Via deze opstelling konden ze de beweging van lithiumionen volgen tijdens de laad- en ontlaadcycli. Bij dit proces, bekend als intercalatie, komen de ionen de LFP-deeltjes binnen en verlaten deze.

LFP is van groot belang in de accu-industrie vanwege de lage kosten, de staat van dienst op het gebied van veiligheid en het gebruik van overvloedige elementen, waardoor het bijzonder relevant is op de markt voor elektrische voertuigen.

De samenwerking tussen onderzoekers begon acht jaar geleden toen MIT-professor Martin Bazant en William Chueh van Stanford hun expertise op het gebied van wiskundige modellering en geavanceerde röntgenmicroscopie combineerden om batterijdeeltjes te bestuderen. Later integreerden ze machine learning-tools om het testen van batterijen te versnellen en optimale oplaadmethoden te identificeren. De huidige studie gaat nog een stap verder door gebruik te maken van computervisie om röntgenfilms op nanoschaal uit 2016 te analyseren. Deze techniek zorgt voor een uitgebreider begrip van de lithium-insertiereacties in LFP-deeltjes.

Door de röntgenbeelden te pixeliseren kunnen onderzoekers de concentratie lithiumionen op elk punt in het deeltje vastleggen. Hierdoor kunnen ze films maken die de stroom lithiumionen in en uit de deeltjes illustreren tijdens het opladen en ontladen.

Bij het analyseren van de röntgenbeelden ontdekten de onderzoekers dat de beweging van lithiumionen in het materiaal nauw overeenkwam met computersimulaties die eerder door Bazant waren ontwikkeld. Ze gebruikten 180,000 pixels als metingen om een ​​computermodel te trainen dat nauwkeurig de niet-evenwichtsthermodynamica en reactiekinetiek van het batterijmateriaal beschrijft.

Bovendien onthulde de studie dat variaties in de snelheid van lithium-ionabsorptie over het oppervlak van het deeltje gecorreleerd zijn met de dikte van de koolstofcoating. Deze bevinding suggereert dat het optimaliseren van de dikte van de koolstoflaag mogelijk de batterij-efficiëntie zou kunnen verbeteren – een belangrijke vooruitgang in het batterijontwerp.

De resultaten van deze studie bieden inzicht in de optimalisatie van lithium-ijzerfosfaatelektroden en demonstreren het potentieel van machinaal leren en geavanceerde beeldvormingstechnieken bij het ontrafelen van de mysteries van materialen en systemen. Deze doorbraak maakt niet alleen de weg vrij voor vooruitgang in de batterijtechnologie, maar is ook veelbelovend voor het bestuderen van patroonvorming in andere chemische en biologische systemen.

Bron:

– MIT-nieuwsbericht

– Nieuwsbericht van Stanford University

– Natuurtijdschrift