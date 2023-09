Nieuwe studie vindt schadelijke pesticiden in bijenpollen in Ierland

Een recent onderzoek uitgevoerd door Trinity College Dublin en Dublin City University heeft licht geworpen op de schadelijke impact van pesticiden op verschillende bijensoorten in Ierland. De onderzoekers onderzochten gewaspollen van twaalf verschillende locaties in het land en analyseerden de niveaus van resterende pesticiden. Op deze plekken verzamelden ze ook stuifmeel van honingbijen en hommels.

Uit het onderzoek bleek dat hommelpollen het hoogste aantal verbindingen en pesticidedetecties hadden vergeleken met andere soorten stuifmeel. Bijzonder zorgwekkend was de aanwezigheid van neonicotinoïde insecticiden in het hommelpollen. Het is bekend dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen en andere dieren.

Wat nog verontrustender was, was dat veel van de gedetecteerde pesticiden niet recentelijk waren toegepast op de velden waar het stuifmeel werd verzameld. Dit suggereert dat deze chemicaliën ofwel lange tijd in het milieu blijven bestaan, ofwel dat de residuen afkomstig zijn van planten in andere gebieden binnen het foerageergebied van bijen.

Elena Zioga, de eerste auteur van het onderzoek en promovendus aan de Trinity's School of Natural Sciences, uitte haar zorgen over de bevindingen. Ze benadrukte dat sommige van deze giftige pesticiden al minstens drie jaar niet meer in de bemonsterde velden zijn gebruikt, wat impliceert dat de chemicaliën in de veldranden achterblijven of dat bijen vervuild stuifmeel verzamelen van buiten de bemonsterde velden.

Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek was dat verschillende bijensoorten werden blootgesteld aan verschillende soorten pesticiden. Honingbijpollen bleken grotendeels besmet te zijn met fungiciden, terwijl hommelpollen voornamelijk besmet waren met neonicotinoïde insecticiden.

Zioga benadrukte het belang van het overwegen van meerdere bijensoorten bij het beoordelen van de blootstelling aan pesticiden. Ze stelde dat het gebruik van honingbijen als enige referentie voor het begrijpen van de blootstelling aan pesticiden geen volledig beeld oplevert. Zowel honingbijen als hommels spelen een cruciale rol in de bestuivingsdiensten en het ondersteunen van gezonde ecosystemen.

Deze studie werpt licht op de zorgwekkende aanwezigheid van schadelijke pesticiden in bijenpollen in Ierland. Verder onderzoek is nodig om de langetermijngevolgen van deze pesticidenresiduen voor bijenpopulaties en de bredere biodiversiteit te begrijpen.

